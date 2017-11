El Govern central titlla de "mentida miserable" afirmar que a Catalunya hi va haver risc de massacre

Contesta l'advocat de Puigdemont.





El delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, ha carregat contra l'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, per afirmar que el president cessat no va seguir endavant amb la independència perquè no hi hagués "una massacre" si la gent es concentrava per evitar la seva detenció.





Millo ha assegurat que és una "mentida miserable" afirmar que l'Estat hagués reaccionat de forma violenta davant la situació.





GRAVÍSSIMA IRRESPONSABILITAT





"Em sorprèn moltíssim que un lletrat utilitzi mentides miserables. És una gravíssima irresponsabilitat. Qui vulgui insistir en aquestes afirmacions, en aquest tipus de mentides, que ho demostri. Si no, és molt millor callar i no mentir", ha conclòs el popular.





El delegat no es planteja ara querellar-se per aquestes paraules, per considerar que s'ha de respondre políticament i no judicialment, encara que ha advertit que mai es pot descartar del tot si s'insisteix en la mentida.





Millo confia que el Govern que surti de les eleccions del 21 de desembre compleixi legalitat vigent i abandoni la via sobiranista: "La lliçó que s'ha vist l'ha après tot el món".