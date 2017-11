Un jutjat de Barcelona investiga l'ús il·legítim del cens de l'1-O

Dades com DNI i domicili.









El Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, que investiga l'organització del referèndum independentista del passat 1 d'octubre, ha obert una peça separada d'aquest procediment per tramitar totes les denúncies sobre la utilització de dades personals sense autorització per a l'elaboració del cens electoral.













En un acte, el jutge ha acordat aquesta mesura després que quatre jutjats de Catalunya, així com la Fiscalia Provincial de Barcelona, es inhibeixen a favor seu perquè van rebre denúncies de particulars.





Aquestes denúncies versen sobre "la utilització de les seves dades (nom, DNI i domicili), ja sigui per accedir a una pàgina web amb la finalitat de conèixer el col·legi electoral al qual els corresponia per dipositar el seu vot en el referèndum convocat per al 01.10. 2017, ja ho sigui per a remetre-document de designació com a integrant d'una mesa electoral per al mateix referèndum ".





Les diligències es van incoar als jutjats números 1 i 10 de Barcelona, número 2 de Tarragona i número 8 de Manresa, a més de la Fiscalia Provincial de Barcelona, però tenint en compte que el Jutgeu número 13 de Barcelona ja tenia obert un procediment per la organització del referèndum il·legal, s'han inhibit a favor d'aquest.





L'acte veu "convenient" fer-se càrrec d'aquestes denúncies "per simplificar i activar el procediment".





Per això, ordena l'obertura d'una "peça separada en on es tramitaran totes les denúncies relatives a la utilització de dades personals, sense la seva autorització, de qui van ser inclosos en el cens de votants per a la celebració del referèndum, el decret de convocatòria havia estat suspès pel Tribunal Constitucional ".