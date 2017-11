Puigdemont demanarà cobrar 2.800 euros, el sou base d'un diputat

Va renunciar a aquest sou durant la legislatura.





El sou base de diputat que el president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, té previst tramitar és de 2.871,57 euros mensuals, segons figura en l'apartat de Transparència del web del Parlament.





Puigdemont va renunciar aquest dimecres al sou que per llei li correspon com a expresident de la Generalitat, al voltant dels 112.000 euros durant quatre anys, perquè es considera president legítim i no reconeix l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.





Ha renunciat al sou de diputat durant tota la legislatura tot i tenir escó, i per tenir ja el de president del Govern, però ara sí que ho recuperaria fins al final del present mandat.





El règim econòmic de la Cambra catalana estableix que les retribucions dels diputats no expiren quan es dissol el Parlament -el va dissoldre el president Mariano Rajoy el 27 d'octubre-, sinó fins a "la constitució de la nova legislatura".





PRIMER PLE





La legislatura es constituirà després de les eleccions del 21 de desembre, i és potestat del president de la Generalitat en funcions convocar el primer ple del mandat, després de l'aplicació del 155, aquestes funcions van recaure en la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría.





La Llei de Presidència de la Generalitat i el Govern dóna un marge de 20 dies hàbils des dels comicis per convocar la sessió constitutiva de la Cambra, de manera que la data límit perquè comenci la propera legislatura és el dimarts 23 de gener.