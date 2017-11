La DUI va ser una "mera declaració" per evitar episodis de violència

Per evitar que la gent envoltés al Palau el 27-S.





L'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha justificat que el Govern no va ser "més enllà de la mera proclamació" d'independència del Parlament del 27 d'octubre a causa del risc que es produïssin episodis de violència.





Així, Cuevillas ha dit que el Govern tenia clar que el procés independendista havia estat pacífic i "a qualsevol preu havia d'evitar episodis d'una eventual violència".





"Per això després de la proclamació feta pel Parlament, el Govern no va adoptar cap acord, no va dictar cap decret i no va fer cap crida a la desobediència", ha justificat l'advocat del president de la Generalitat cessat.





Cuevillas també ha assegurat que a Puigdemont i al Govern li van arribar advertències que podria haver violència: "No sé d'on van arribar els advertiments, però em consta que el president ho va tenir molt present".





Ha explicat que el 27 d'octubre hi havia els qui advertien que molta gent podria intentar envoltar al Palau de la Generalitat per evitar que detinguessin Puigdemont.





El lletrat ha assegurat que el llavors president català va reflexionar: "Jo no vull que ningú de bona fe s'arrisqui per culpa meva".