Magistrats europeus defensen que a Espanya no hi ha presos polítics

Calfican de hipergarantista la justícia espanyola.





L'associació de magistrats europeus Medel ha afirmat que a Espanya "no hi ha presos polítics" en al·lusió als exconsellers de la Generalitat empresonats després del procés independentista, i ha qualificat el sistema judicial espanyola com "hipergarantista".





En un comunicat titulat "Declaració de Barcelona", aquesta associació progressista defensa que les causes contra els membres del Govern català cessat són pròpies d'un Estat de Dret equiparable a qualsevol altre país europeu i es produeixen després de "els gravíssims fets ocorreguts a Catalunya en els últims temps ".





SISTEMA HIPERGARANTISTA





"Espanya és un Estat de Dret en el qual les decisions judicials i les sol·licituds de la Fiscalia estan sotmeses, a més d'un sistema hipergarantista, amb total transparència", exposa Medel en el comunicat.





Així, sostenen que és molt diferent mostrar disconformitat amb les decisions judicials adoptades a qüestionar el sistema.





Així com "la integritat i imparcialitat dels que tenen la difícil tasca professional d'assumir amb responsabilitat la resposta penal als gravíssims fets ocorreguts a Catalunya en els últims temps. A Espanya no hi ha presos polítics", afegeix l'associació.





Medel considera "legítim que hi hagi ciutadans que lamentin que la resposta judicial no acompanyi a un criteri d'oportunitat política per resoldre la delicada situació que es viu a Espanya".





Però també rebutja que això vulgui dir el "que el sistema processal espanyol la divisió de poders i les garanties de l'Estat de Dret assentades en un sistema democràtic no siguin iguals per a tots els ciutadans a través de l'imperi de la llei".





"Si fos d'una altra manera, la Unió Progressista de Fiscals, Jutges per a la Democràcia, els nostres associats espanyols, i Medel, seríem els primers a denunciar-ho", conclou el comunicat.