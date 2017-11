Comín descarta tornar a Catalunya "si hi ha risc de presó"

L'exconseller Toni Comín roman a Brussel·les









El conseller de Salut cessat, Toni Comín, ha descartat viatjar des de Bèlgica --on es troba actualment al costat del president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, ia altres membres del seu Govern-- a Catalunya "si hi ha risc de presó" encara que obtingui escó a les eleccions del 21 de desembre, ja que és el 'número set' de la llista d'ERC per Barcelona.





"Per raons polítiques i personals, crec que és molt més útil l'exili que la presó", ha valorat en una entrevista publicada aquest divendres per l''Ara', en què ha dit que estudiarà jurídicament la possibilitat de recollir l'acta de diputat sense haver de personar-se al Parlament.





Ha apostat perquè els comicis permetin configurar un Govern operatiu des de Barcelona que complementi i actuï en coordinació amb el "legítim" a Brussel·les, que ha refusat tractar com un òrgan simbòlic.





"Ara el que hem de fer és guanyar, guanyar i guanyar. Fer saber a la gent que, si no guanyem, els exiliats no tornarem mai", ha afirmat Comín, que ha considerat il·legal la forma com s'ha aplicat l'article 155 de la Constitució i ha cridat a continuar avançant cap a la independència de Catalunya sense obsessionar-se, ha dit, amb els terminis.





"El que no ens ha ajudat gens durant aquest temps ha estat estar obsessionats amb les dates. Hem de tenir clara l'estratègia i avançar a mesura que complim objectius estratègics", ha asseverat.