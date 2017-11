Reinventar el periodisme amb la intel·ligència artificial

La revolució tecnològica no deixarà a cap sector indemne i la indústria dels mitjans de comunicació no és una excepció. La veritat és que, salvant la tradicional inèrcia de resistència al canvi que solen mostrar els agents els sectors estan sent desmantellats i redefinits, la indústria de la comunicació ha de prestar atenció a les tendències tecnològiques que van despuntant en l'actualitat i que, degudament utilitzades, puedenreinventar la professió periodística tal com la coneixem avui.





De tots els senyals que pot rebre el periodisme de l'evolució tecnològica, sens dubte una de les més fortes és la de la intel·ligència artificial, que és més que una simple tendència tecnològica ja que està darrere de moltes innovacions actuals: des de les interfícies vocals de els telèfons als cercadors que suggereixen continguts personalitzats; des de les fàbriques intel·ligents fins als cotxes autònoms. L'informe 2018 TechTrendsForJournalism and Media, recentment publicat per FutureTodayInstitute, que identifica fins a 75 tendències tecnològiques que en el curt termini afectaran el sector dels mitjans de comunicació, concedeix un protagonisme especial a la intel·ligència artificial i destaca la seva aplicació en diferents camps concrets.





D'una banda, ja s'han dut a terme experiments per aconseguir que les màquines siguin capaces de convertir la informació en brut en una narració. Estaríem parlant de primitius "periodistes electrònics", capaços d'explicar una història, però que de moment només saben contestar la pregunta: què està passant? i que encara no poden respondre el per què està passant, quedant aquesta competència, per ara, reservada al reporter humà. Es parla de periodisme augmentat al·ludint a l'augment de capacitat analítica que atorga la intel·ligència artificial al periodista.





Els interfícies vocals intel·ligents serien un pas de gegant en l'oferta periodística. Màquines que puguin dialogar amb els usuaris d'un mitjà d'informació i respondre les preguntes que se'ls formulen, articulant les respostes sobre els titulars i notes de premsa que manegen, per tornar o bé un titular concret o un resum del que diferents mitjans publiquen o opinen sobre un determinat tema.





L'informe de FutureTodayInstitute enumera diversos camps o aplicacions de la intel·ligència artificial susceptibles d'impactar en l'activitat periodística:





Aprenentatge automàtic en temps real. Entre altres coses, pot guiar els nous lectors d'un web al contingut que busquen i també adaptar i personalitzar el contingut sobre la marxa per satisfer els gustos d'un usuari concret.





Comprensió lectora automàtica. La perfecció en la recerca d'informació arribarà quan les màquines "comprenguin" el que llegeixen, afinant les recerques, i no es limitin com ara a tornar resultats basant-se en ordenar etiquetes o paraules clau.





Comprensió del llenguatge natural. El text no estructurat inunda la xarxa en forma de posts en xarxes socials i blocs, correus electrònics o textos en webs. Es tracta de tot aquell text que no porta incorporats metadades per poder ser indexat i mapeado. Les eines de comprensió del llenguatge natural ajuden a extreure conceptes d'aquests documents ia establir relacions, el que per al periodista pot resultar de gran ajuda a l'hora de rebuscar ràpidament i investigar en grans volums de documentació.





Generació del llenguatge natural. Es tracta d'algoritmes que redacten històries a partir d'informació en brut, una cosa que ja utilitzen mitjans com Bloomberg o Associated Press.





Algorismes que generen veu, so o vídeo. Parlem de programes que aprenen a través de vídeos a associar sons del món físic; com sona el trepitjar fulles seques o colpejar amb la mà un sofà, per exemple. D'aquesta manera, la màquina és entrenada per reconèixer com interactuen els objectes del món físic, per, en el futur, poder generar de forma automàtica i autònoma so per a sèries de TV, programes i vídeos.





Completar imatges. Una altra de les funcions que pot realitzar la intel·ligència artificial és completar una imatge. Una vegada que ha estat ensenyat o alimentat amb ingents quantitats d'imatges, el programa és capaç de completar informació que no apareix a la fotografia. Per exemple, pot perfeccionar fotografies afegint elements que han quedat fora de l'enquadrament de la foto original.





Visió automàtica predictiva. El MIT està treballant en algoritmes que aprenen a predir com es comportaran els humans que surten en un vídeo. Poden, per exemple, endevinar si en una sèrie com Mujeres desesperadas (és una de les que s'utilitzen en aquesta experiència) les protagonistes van a abraçar-se, cridar-o bufetejar en l'escena següent. En un futur podrien a arribar a predir el comportament del consumidor de notícies.