Les xifres qüestionades de Las Casas

El pare de fra Bartolomé de las Casas va participar en el segon viatge de Colom al Nou Món: una expedició que va durar gairebé tres anys des que partís el 1493, i formada per uns 1.500 homes en cinc naus i dotze caravel·les. El cap militar va ser el empordanès Pere Margarit; representat al monument barceloní a Colom, amb qui es va enemistar. Quan Bartolomé de las Casas va viatjar a les Índies tenia 28 anys i encara no era capellà -va arribar a ser el primer sacerdot ordenat a Amèrica-. Anys després, es va mostrar especialment combatiu contra els abusos d'alguns espanyols contra els indis. I al poc temps, el va rebre en audiència el rei Ferran el Catòlic. El cardenal Cisneros va nomenar-lo 'protector d'indis'. Un joveníssim rei, qui hauria de ser emperador Carles V, va facilitar a Las Casas la direcció d'un assaig de colonització a la ciutat veneçolana de Cumaná, a l'entrada del golf de Cariaca. Però en 1521, després d'una absència del frare, l'experiment es va enfonsar a causa d'una matança d'espanyols a mans d'uns indis. Dos anys més tard, Las Casas entraria en l'ordre dels dominics.





Home influent i respectat en instàncies oficials, el sevillà Bartolomé de las Casas va ser cridat a 1542 (quaranta anys després de la seva arribada a Amèrica) pel ja veterà emperador Carles V, per escoltar-lo atentament. Va rebutjar ser bisbe de Cuzco, però l'any següent va acceptar ser-ho de Chiapa, a Guatemala. Amb gairebé 80 anys d'edat, dels més de noranta que va viure, va publicar el seu Brevíssima relació de la destrucció de les Índies; un text que li ha donat fama universal segons el títol que molt abans li concedís Cisneros.





Hi ha hagut veus discordants amb aquest enaltiment. Així, Ramón Menéndez Pidal va gosar diagnosticar doble personalitat a Las Casas, i va dir que era un paranoic que patia megalomania. L'historiador nord-americà John Tate Lanning, nascut el 1902, va denunciar exageració en les atrocitats referides per Las Casas (entre 30 i 50 milions d'indis morts a les mans dels espanyols) i ha afirmat que "si cada espanyol dels que integren la llista de Bermúdez plata, en les seves Passatgers a les Índies, hagués matat un indi a cada dia laborable i tres els diumenges durant els cinquanta anys immediats a la descoberta, hagués estat necessari el transcurs d'una generació per arribar a la xifra que li atribueix el seu compatriota ".