Més d'un milió i mig de dones i nenes han patit violència sexual a Espanya

Presenten un informe sobre violència sexual









Experts, legisladors i organitzacions socials coincideixen que la lluita contra la violència sexual és una de les grans assignatures pendents a Espanya, un país on es denuncia de mitjana una violació cada vuit hores, una mica més de tres al dia, i on però, no hi ha més dades que una macroenquesta sobre violència de gènere realitzada el 2015 de la qual es deduïa, extrapolant els resultats, que més d'un milió set-centes mil dones i nenes que viuen al país han patit una agressió sexual alguna vegada a la vida. Són el 7,2% de la població femenina.





Aquella macroenquesta, encarregada per la llavors delegada del Govern central per a la Violència de Gènere, Blanca Hernández, va recollir un apartat sobre violència sexual per iniciar una aproximació al terreny. Revelava una dada que, diu, va passar desapercebut i "serveix per enderrocar mites": Només en el 18% dels casos l'agressió era d'un desconegut mentre en vuit de cada deu, havia estat un conegut (47,1%) o un parent (23,2%). No obstant això, "l'imaginari associa aquestes conductes a l'estrany que aborda a la seva víctima en un portal".





Quan es tracta d'intents d'agressió sexual, el 41,8% van afirmar que havia estat un amic o conegut i el 19,2% va assenyalar a un parent.





En el cas dels tocaments i altres tipus d'agressions sense penetració, el 50% era a les mans de desconeguts i la resta, d'homes propers (21,2% amics i 13,2% familiars). "Per a mi el més urgent és fer un estudi intensíssim perquè estem plens de mites. Cal conèixer el problema per després filar prim amb les mesures", diu Hernández.





LA FALTA DE DADES





La responsable de Polítiques d'Interior en Amnistia Internacional, Virginia Álvarez, és crítica al respecte. "No hi ha campanyes públiques, no es recullen ni es desagreguen dades, no sabem què passa amb els judicis que s'estan produint. La primera mesura ha de ser sempre dimensionar el problema i això ni tan sols s'està fent. Això et dóna una idea de la prioritat que té aquest tipus de violència per a les autoritats", apunta. L'organització prepara la seva pròpia investigació sobre el tema. Veurà la llum el proper any.





En els anuaris del Ministeri de l'Interior es poden trobar recomptes de delictes coneguts contra la llibertat sexual a partir del 2008 que a part dels casos de pornografia i corrupció de menors, es desagreguen dues categories: agressió amb penetració i "altres". De les primeres hi va haver l'any passat 1.249; dels segons, més de 8.600. En vuit anys sumen 11.675 violacions i 63.539 agressions sexuals diverses. A més, consta el nombre de víctimes entre 2012 i 2016: 4.303 dones i nenes violades en quatre anys.





DONES AMB GREUS SEQÜELES





La xifra queda lluny del percentatge que va llançar la macroenquesta, però per a la presidenta de la Federació de Centres d'Assistència a Víctimes d'Agressions Sexuals (CAVAS), Tina Alarcón; no és una sorpresa. "Les dades que manegem nosaltres diuen que de cada sis violacions, només es denuncia un. És un delicte que roman ocult perquè les dones segueixen tenint vergonya, se senten culpables, no se senten ben enteses pel seu entorn i en ocasions fins i tot per la pròpia policia i la gent que ha de recolzar-les ".





Són dones, diu, que arrosseguen "un sentiment de culpa perquè està implícit". "D'alguna manera la societat et culpa, per això és el primer que hem de treballar. Aquests delictes majoritàriament es donen entre coneguts, coneguts recents o nuvis i parelles i sempre hi ha un moment en què ella es pregunta coses com per què no s'ha adonat o com no ho ha previst. Hi ha teràpies que duren mesos i altres que duren anys, però les seqüeles sempre són gravíssimes ", explica.





En aquestes circumstàncies, s'enfronten a processos penals sempre durs i de vegades, molt llargs, en els quals d'acord assenyala la penalista Laura Sánchez, se'ls fa dubtar fins de si mateixes. Indica que "el fonamental en aquests casos" és, d'una banda, "el consentiment" per al que es donen "mil voltes" i sovint es demanen a la víctima "més explicacions de les necessàries". De l'altra, l'existència de lesions, però fins a un punt que en la seva opinió, arriba a ser "ridícul".





"Si em deixo, no hi ha lesió que demostri el que ha passat. Si no em deixo, em poden matar. És una situació molt difícil per a la víctima. Quan els pregunten en el judici per aquests temes, no saben per què van reaccionar així ni si tornarien a reaccionar de la mateixa manera. és una bogeria. que hagin d'estar al detall les mateixes víctimes amb el que ja han passat, és terrible", planteja.





Diu que també ho és reviure una i altra vegada el que ha passat i que haurien de declarar "l'imprescindible". Alarcón coincideix i afegeix que s'ha donat en això un "pas enrere terrible". "Des que es va reformar el Codi Penal el 1985, si el testimoni de la dona era coherent i no hi havia contradiccions era una prova de càrrec. Ara resulta que una dona ha de defensar-se. Jo afirmo que moltíssimes dones davant d'una situació així es queden quietes i ni criden ni es defensen", assegura.





RESPOSTA ALS CARRERS





La violència sexual contra les dones a Espanya no és un fenomen nou, encara que no sempre hi hagi un judici tan mediàtic com el que aquests dies se celebra a Pamplona i el esdevenir ha mobilitzat les organitzacions feministes en els carrers al crit de "no és no","jo sí et crec"i, el més corejat, "nosaltres som el ramat". Diuen a la Coordinadora Feminista que ho fan, en primer lloc, perquè ella i tantes altres com ella se sentin acompanyades, però també per crear consciència sobre un fenomen que malgrat la qual arrelat, és tabú.





"Dir que nosaltres som el ramat representa que estem en el mateix bàndol i el mateix lloc. Som el seu grup i volem fer col·lectivitat davant d'una situació que no és individual, que ens ha passat a moltes, ens passa a moltes i ens seguirà passant", diu l'Advocada i activista de Emakume Internazionalistak Begoña Zabala, per incidir que treballar sobre idees com el 'jo sí et crec' fa que "molta gent es plantegi el fons de tot això". Això, opina, també és prevenció.





EL PES SOBRE LA VÍCTIMA





De generalment, baixa al cas particular. Reflexiona sobre el detonant de les protestes al voltant del judici a Pamplona i incideix en una idea: "Per què una víctima d'agressió sexual ha de justificar que ha estat agredida i que va oposar resistència? A quantes víctimes de robatori o d'un tret els han preguntat quant es van oposar? Es dóna d'entrada que en aquest delicte has de oposar-te prou. És una cosa molt greu i és el que volem dir. Que estarem amb aquestes dones -explica- Que no estan soles".