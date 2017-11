José Manuel Maza va morir a l'Argentina









La Policia Nacional ha detingut a Barcelona un jove d'uns 20 anys per comentaris al seu compte de Twitter en què celebrava la mort del fiscal general de l'Estat José Manuel Maza i amenaçava amb apunyalar el delegat del Govern central, Enric Millo.





Segons ha informat la policia en un comunicat aquest divendres, la detenció d'aquest tuiter com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces, incitació a l'odi i injúries es va produir dimarts a prop del seu domicili.





La investigació va començar gràcies a diverses denúncies ciutadanes que van alertar els agents de les publicacions que realitzava el detingut.





La detenció ha estat anunciada pel ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, en el seu perfil de Twitter.









La policia ha explicat que l'arrestat va proferir nombroses publicacions i comentaris a les xarxes socales en què incitava a l'odi i la discriminació, i entre els seus comentaris, un en què s'alegrava de la mort de Maza.





El fiscal va morir Maza va morir dissabte en una clínica de Buenos Aires, on estava ingressat des del dia anterior per un procés infecciós.





La Policia va iniciar la investigació gràcies a diverses denúncies de persones que havien vist els tuits d'aquest usuari, en el qual proferia "greus amenaces i injúries", i van constatar que tenia diferents perfils que tancava un cop realitzava les publicacions per no deixar rastre.





EL FISCAL INVESTIGA





La Fiscalia de Barcelona va obrir dimecres una investigació per la publicació de diversos tuits sobre la mort del fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza per la presumpta comissió d'un delicte d'odi per diversos comentaris a Twitter.