L'apunyalament mortal del Raval es va produir en un 'narcopis'

Veïns de Ciutat Vella protesten contra els 'narcopisos'









La mort d'un home de 34 anys apunyalat aquest dijous va passar en un pis ocupat del carrer Príncep de Viana del barri barceloní del Raval en què es consumien drogues, en un dels coneguts com a 'narcopisos'.





En paral·lel, són diversos els veïns de la zona que han protestat recentment per l'ocupació de pisos amb narcotraficants a Ciutat Vella.





Els Mossos d'Esquadra van informar aquest dijous que havien rebut un avís cap a les 4.30 hores de la matinada d'una baralla entre dos homes, i quan van arribar van trobar al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) atenent un, que presentava ferides de gravetat.





Els primers a intervenir en aquest pis van ser agents de la Guàrdia Urbana, que van ser alertats d'una baralla i que li van practicar els primers auxilis al ferit, que tenia ferides incises al tòrax ia la cama.





La víctima, de nacionalitat italiana, va ser traslladada a un centre hospitalari, on va morir a primera hora de la tarda.

Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació per aclarir les causes, i aquest divendres encara no havien detingut ningú com a autor de l'agressió mortal.





Fonts consultades han indicat que se sospita que la baralla va ser per un problema de drogues entre toxicòmans, segons les primeres informacions.