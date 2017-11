Rivera no veu "just" que Sánchez descarti un pacte amb Cs mentre el PSC inclou exmembres d'Unió

Rivera en una compareixença al Congrés









El president de Cs, Albert Rivera, ha criticat aquest divendres al secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, la seva negativa a arribar a un acord que faci a Inés Arrimadas presidenta de la Generalitat de Catalunya si la formació taronja fos la llista més votada entre els partits constitucionalistes després de les eleccions catalanes del 21 de desembre, i s'ha queixat que no és "just".





"No em sembla just que puguis incorporar gent d'Unió a les teves llistes i no arribar a un acord amb Cs", ha retret a Sánchez en una entrevista a Antena 3.





Tot i això, Rivera ha afirmat que no sap si, amb aquestes declaracions, Sánchez ha fet un "favor o flac favor" al líder del PSC, Miquel Iceta: "Ja sabem on és el vot útil", ha aclarit en referència al seu partit.





Referent a això, Rivera ha subratllat que "si votar Iceta no garanteix una majoria que no sigui separatista", l'electorat del PSOE que no sigui separatista no votarà la seva llista, sinó a la que lidera Arrimadas, i ha reiterat que "cada vot que vagi a Cs va a anar a parar el procés ".





"Sánchez ens ha aclarit la incògnita i l'hi agraeixo", ha ironitzat.





A més, el líder de Cs ha recordat que el PSC ja va formar un tripartit amb ERC en anteriors ocasions per la qual cosa, segons ha explicat, no li creu quan diu que no donarà suport ni al vicepresident de la Generalitat cessat, Oriol Junqueras, ni a la secretària general d'ERC, Marta Rovira.





"Això van dir del segon tripartit i van tornar a fer-ho", ha recordat, i ha afegit: "Tothom assumeix que no són de fiar".





En aquest sentit, ha destacat la coherència de la seva candidata a la Presidència de Catalunya i la seva capacitat de "crear consens": "És de centre, per tant pot arribar a acords amb l'esquerra i amb la dreta", ha argumentat.





EL CONTINGENT BASC UN "tripijoc POLÍTIC"





D'altra banda, preguntat per la aprovació de la quota basca aquest dijous al Congrés dels Diputats , Rivera ha dit que no s'ha fet un "càlcul tècnic", sinó un "tripijoc polític", entre PP, PSOE i PNB.





"Veig molt nerviosos els nacionalistes, que sempre han tingut privilegis, com a PSOE i PP, que se'ls han concedit", ha reblat. "Els nervis vénen perquè el tripijoc ha quedat al descobert", ha opinat.





La quota es va aprovar aquest dijous amb el suport del 90% de la Cambra, on, a l'acord entre PP i PNB, van votar a favor PSOE --que governa en coalició amb els nacionalistes bascos en la comunitat autónoma-- i Units Podem.





Per la seva banda, els diputats de la formació taronja i els de Compromís van votar en contra, mentre els de Bildu van optar per l'abstenció, i el diputat valencià d'IU, Ricardo Sixto, no va participar en la votació.