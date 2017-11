Consell de la Internacional Socialista a Barcelona









El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha proposat aquest divendres que, després de les eleccions catalanes, es formi un Govern per "la reconciliació" a Catalunya que retorni l'estabilitat política.





"Estic disposat a cedir. Perquè cedir per acordar no és perdre, és guanyar", ha dit davant el Consell de la Internacional Socialista, reunit a Barcelona i al qual ha acudit també el líder del PSOE, Pedro Sánchez.





"Ofereixo als catalans un país en el qual no hi haurà ni vencedors ni vençuts. Un país en el qual tots hi guanyarem alguna cosa perquè tots cedirem en alguna cosa, en comptes de que una majoria escassa ho guanyi tot i una amplíssima minoria ho perdi tot", ha afirmat davant uns 150 delegats socialistes de tot el món.





Ha explicat que aquesta reconciliació hauria de donar-se primer entre els catalans, després amb la resta d'espanyols i europeus, i també amb el món econòmic, ja que ha recordat el nombre d'empreses que s'han anat de Catalunya pel procés sobiranista.





Iceta ha citat el que va ser alcalde de Berlín, canceller alemany i president de la Internacional Socialista, Willy Brandt, que en una visita a Varsòvia va dir que "la reconciliació és l'arma més poderosa per guanyar la batalla contra la intolerància i el perjudici de la societat ".





No ha precisat amb qui compta per aquest Govern de reconciliació --si amb els partits independentistes que sospesen renunciar a la unilateralitat, si amb els partits contraris a la independència o si amb tots ells-- ni tampoc davant de qui està disposat "a cedir" .





"EM PREPARO PER SER PRESIDENT"





Iceta sí que ha assegurat que surt a guanyar les eleccions catalanes, el que li permetria liderar les propostes de pactes postelectorals, ja que totes les enquestes coincideixen que no hi haurà majoria absoluta de ningú: "Em preparo per ser president de la Generalitat després de guanyar les eleccions del 21 de desembre ".





En aquest punt del seu discurs, un dels més aplaudits, el líder dels socialistes catalans ha tornat a citar Brandt per reivindicar: "Res és impossible a menys que un es resigni, però la resignació queda exclosa dels nostres objectius i les nostres obligacions ".





CRÍTIQUES A COLAU I L'INDEPENDENTISME





Iceta s'ha mostrat molt crític amb l'independentisme, a qui acusa de deixar una societat catalana fracturada socialment i "en què s'ha volgut instal·lar una divisió entre bons i dolents, entre patriotes i traïdors, entre blocs que s'enfronten un contra un altre buscant derrotar a l'adversari ".





També ha criticat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per expulsar el PSC del govern de la ciutat, i ha assegurat que els fan fora per oposar-se, com a bons socialistes, "a la creació d'una nova frontera entre Catalunya i Espanya ja fracturar més la societat catalana ".