El Tribunal Suprem acumula les causes del procés independentista

El TS acumula les causes del procés









El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena acumularà en un únic procediment totes les causes que s'instrueixen sobre el procés independentista contra els responsables del referèndum il·legal i la declaració unilateral de la independència de Catalunya, llevat de l'oberta pel delicte de sedició l'excap dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, que seguirà a l'Audiència Nacional, informen fonts fiscals.





D'aquesta manera, l'instructor continuarà amb la causa oberta per rebellió contra els exmiembros de la Mesa del Parlament i adhereix la que fins ara instruïa la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela contra els exmembres del govern català, vuit dels quals es troben a la presó, entre ells el exvicepresidente Oriol Junqueras.





Suma a més l'oberta per presumpta sedició contra els responsables de la ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, respectivament.





No obstant això, segons han especificat aquestes fonts, la investigació contra Trapero pels incidents ocorreguts a Barcelona els dies 20 i 21 de setembre i que s'engloba en aquesta mateixa causa, es quedarà en l'Audiència Nacional sense perjudici que es pugui ampliar a altres membres del Govern cessat amb càrrecs inferiors al de conseller.





La decisió de Llarena xoca amb el criteri mostrat per la Fiscalia, que va entendre que era "prematur" aglutinar les causes en l'alt tribunal, però tampoc comparteix plenament la postura manifestada per la titular del Jutjat Central d'Instrucció número 3, l'informe de la qual assenyalava que les causes penals ja obertes pel procés secessionista a Catalunya analitzen delictes "connexos" i per tant l'escissió de la instrucció "dificultaria enormement" la seva investigació.