Interroguen quatre bombers de Reus per incitació a l'odi cap a agents de la Policia Nacional

Judici a bombers a Reus després de l'1-0









Quatre bombers de Reus (Tarragona) han comparegut el matí d'aquest divendres davant la jutge com investigats per un suposat delicte de malversació i un altre d'incitació a l'odi cap als agents de la Policia Nacional allotjats a la ciutat per l'operatiu contra el referèndum.





Els quatre bombers, citats pel Jutjat d'Instrucció 2 de Reus, han acceptat contestar únicament a les preguntes dels seus advocats, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





En la causa, la jutge investiga un total de 13 persones --després una denúncia de la Policia Nacional-, inclòs l'alcalde, Carles Pellicer, per la polèmica després d'una concentració el 3 d'octubre contra la presència dels agents en un hotel de la ciutat.





Al migdia d'aquest divendres es va convocar davant de l'Hotel Gaudí de Reus, on estaven allotjats els agents, una manifestació contra la seva estada a la localitat i, d'altra banda, els grups municipals van signar l'escrit que criticava "la violència brutal i injustificable" el dispositiu.





La jutge investiga la participació dels bombers i ja va demanar en un acte anterior que l'informessin sobre les sortides que aquell dia van fer amb els camions i, concretament, si en aquest matí va sortir del parc algun vehicle per desplaçar-se davant de l'hotel on estaven els agents allotjats.





També han declarat com investigats aquest divendres dues persones d'un gimnàs de la localitat perquè, segons un informe, en aquest local s'estaven exercitant agents de la Policia Nacional que suposadament van ser expulsats.

Aquestes dues persones vinculades al centre esportiu han contestat durant el seu interrogatori a totes les preguntes plantejades per les parts, segons ha informat el TSJC.





INVESTIGACIÓ A L'ALCALDE





També estan sent investigats dins d'aquesta causa Pellicer (PDeCAT), i diversos regidors per signar el manifest sobre la policia.





Dins la ronda d'interrogatoris, el dijous l'alcalde va defensar que el manifest es va signar "a favor de la convivència" i que amb aquest escrit reivindicaven la convivència ciutadana i tornar a la normalitat després dels fets de l'1 d'octubre.





L'escrit, signat pels portaveus municipals de PDeCAT-CiU, CUP, ERC i Ara Reus, sostenia que la convivència es va alterar amb l'arribada a Reus de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional --que es van allotjar en hotels de la ciutat- - i criticava la intervenció policial a la jornada de votacions.