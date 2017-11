Bescansa nega que repti a Iglesias amb la seva proposta de reforma constitucional

Demana no personalitzar el debat.





La diputada i cofundadora de Podemos, Carolina Bescansa, ha afirmat que seria una "banalització" que la proposta de reforma constitucional que ha posat sobre la taula s'entengui com un desafiament a la cúpula del partit morat.

A més, ha demanat que no es personalitzi aquest debat ja que seria "fer-li un flac favor" al país, que "necessita propostes" per fer front a la crisi territorial.





En declaracions als periodistes abans d'exposar el seu plantejament a estudiants de la Universitat de Sevilla, Bescansa ha explicat que la proposta que ha presentat és "molt clara, aterrada, i amb prou nivell de detall".





"Està a l'altura dels problemes que hi ha al país", ha postil·lat.





Després d'insistir que es tracta d'un plantejament "concret" i resultat del treball dut a terme en el si de la Secretaria de Programa durant l'any 2016, Bescansa ha advertit que "el pitjor" que poden fer "és intentar interpretar la proposta en termes personals ".





"I que el conjunt de Podem discutim què volem fer amb el nostre país", ha apuntat.





DEBATRE PROPOSTES





"Personalitzar el debat em sembla fer-li un flac favor al nostre país", ha afirmat.





Així, ha defensat que en que quan hi ha propostes sobre la taula, "el més responsable per part de tots és discutir-les, debatre-les i parlar-ne i no sobre les persones que les plantegen".





En aquest marc, entén que ara "cal posar a debatre les propostes amb altres propostes, tant d'Podem com de la resta de partits".





"Portem mesos sinó anys parlant de la reforma constitucional i tenim que el PP ha dit que no cal canviar res, el PSOE diu que sí cal canviar la Constitució però quan li preguntes el què mai contesta", ha lamentat.





POSTURA D'IGLESIAS





Pel que fa a la postura de la direcció de Pablo Iglesias davant la seva proposta, la diputada d'Units Podem ha explicat que "l'estan avaluant i considerant", perquè ha insistit que es tracta d'un plantejament "prou sòlid com perquè anem a debatre-la durant molt de temps ".