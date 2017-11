El Govern allibera un milió d'euros per millorar la sanitat a Catalunya

A proposta de Dolors Montserrat.





El Govern ha alliberat el pagament de gairebé un milió d'euros (972.261,27 euros) per millorar el sistema d'informació sanitari a Catalunya.





Ho ha fet després que el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat hagi considerat necessària l'autorització d'aquests pagaments, a proposta de la ministra Dolors Montserrat.





El pagament "més important" es fa per a contractar el nou sistema informàtic per a la gestió de les prestacions complementàries.

Entre elles les prestacions ortoprotètiques, les teràpies respiratòries que les persones reben al seu domicili, els tractaments amb productes dietoterapèutics complexos i el transport sanitari.





De fet, el Ministeri de Sanitat, en un informe sol·licitat pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, ha exposat que aquests pagaments són "urgents i necessaris".





En concret, s'ha destinat 1.500 euros per a l'emissió i renovació de certificats digitals al Servei Català de la Salut (CatSalut); 7.623 euros per a la revisió de preus de l'adjudicació de les teràpies respiratòries a domicili, i 17.036,8 euros per al servei de registre de les sol·licituds de devolució de la taxa d'euro per recepta.





SISTEMA D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA





També s'han alliberat 66.550 euros per a l'adquisició de dos sistemes d'alimentació ininterrompuda en substitució dels afectats per l'incendi.





De la mateixa manera, s'ha aprovat el pagament d'18.498,48 euros per a la contractació d'un servei de suport per al tractament i seguiment de la informació 'on line' de les xarxes socials en l'àmbit sanitari, i 8.741,09 euros per al servei de suport per al seguiment i tractament de les enquestes realitzades amb el model PLAENSA.