James Ellroy, Premi Pepe Carvalho 2018 de novel·la negra

L'escriptor nord-americà James Ellroy ha guanyat per unanimitat el Premi Pepe Carvalho 2018 en reconeixement a la seva trajectòria, que es lliurarà l'1 de febrer en el marc del festival BCNegra, ha informat aquest divendres l'Institut de Cultura de Barcelona.





El jurat, integrat per Carlos Zanón, Antoni Iturbe, Andreu Martín, Rosa Mora, Daniel Vázquez Sallés, Sergio Vila-Sanjuán i Paco Camarasa, ha considerat que Ellroy des de fa dècades "reinventa i expandeix els marges del gènere negre cap a territoris històrics, socials i estilístics personals i ambiciosos ".

Ha remarcat que Ellroy és "talent, ofici, treball i passió", i ha subratllat que els seus thrillers són maquinàries sofisticades i alhora torrencials.





La vida d'Ellroy (Los Angeles, 1948) ha estat marcada per l'assassinat no resolt de la seva mare el 1958, i en la seva trajectòria literària s'ha centrat en el gènere policíac amb un estil "sec, tallant i un to fosc i macabre" .





L'DALIA NEGRA





En la seva obra destaca el 'Quartet de Los Angeles' format per les novel·les 'La Dalia Negra', 'El gran desert', 'LAConfidential' i 'Jazz blanc', així com la seva autobiografia 'Els meus racons foscos'.