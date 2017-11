Els ciberatacs no provenen només de Rússia

Encara caps de Govern ho han esmentat.





El ministre d'Afers Exteriors, Alfonso Dasti s, ha admès que a la cimera d'aquest divendres entre la UE i els socis de l'Est s'ha abordat "la preocupació per les qüestions de ciberseguretat".





Així, diversos països han fet referència "específica" a Rússia, encara que Dastis ha avisat que les ciberamenaces no vénen "d'un sol país".





"Hi ha hagut diferents referències per part de diferents caps de Govern" sobre Rússia ha explicat el ministre d'Exteriors, en el marc de la preocupació per les qüestions de ciberseguretat.





CAP REFERÈNCIA DIRECTA A RÚSSIA





Dastis ha insistit que es tracta d ' "una amenaça que no cal circumscriure a un sol país", en ser preguntat per la decisió dels líders dels dos blocs d'evitar fer cap referència directa a Rússia en la declaració conjunta que han aprovat final de la cimera.





"No és una qüestió de voler molestar o no", ha tancat.





MANIPULACIÓ I DESINFORMACIÓ





El cap de la diplomàcia espanyola ha evitat per la seva part assenyalar de manera específica a Rússia durant la seva intervenció tot i que el Govern espanyol ha alertat en les últimes setmanes als seus socis de la Unió de la "manipulació i desinformació" sobre el procés sobiranista a Catalunya des de territori rus a través de comptes i perfils falsos.





Tot i que ha admès no tenir proves que confirmin que el Govern rus estaria al darrere.





"Aquestes amenaces com ciberatac s, transcendeixen les fronteres nacionals", va alertar el cap de la diplomàcia espanyola durant la seva intervenció a la cimera, apel·lant a la necessitat de "defensar" els valors europeus i la política de veïnatge, han informat fonts d'Exteriors.





ACCIONS HOSTILS





Els països que s'han expressat de manera més dura sobre l'actitud de Rússia han estat Polònia, així com el Regne Unit i Alemanya, han explicat fonts europees i diplomàtiques.





"Hem de mantenir els ulls oberts a les accions hostils de països com Rússia, que amenacen el potencial de creixement d'aquest veïnat i que intenten trencar la nostra força col·lectiva", va reclamar la 'premier' britànica, Theresa May, en declaracions a la premsa a l' arribada al cim.