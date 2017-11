Consells útils per evitar patir la grip

El 20% de la població està en risc de patir-la.





Rentar-se les mans amb freqüència, tapar-se la boca i nas en tossir o esternudar amb un mocador, són algunes de les claus per evitar patir o transmetre la grip.





També evitar el contacte directe amb un malalt i compartir les seves utensilis, tenir una alimentació variada i realitzar exercici físic diàriament,





Per molt obvi que sembli, convé ventilar les estances i netejar amb més freqüència les superfícies d'objectes en on hagin pogut quedar secrecions contaminades com, per exemple, poms de portes o baranes.





I és que, entre el cinc i el 20 per cent de la població està en risc de patir-la, si bé el percentatge augmenta fins al 50 per cent en els casos de pandèmia.





VACUNACIÓ





Tot i que la grip és una malaltia comuna, la vacuna antigripal és recomanable entre les persones majors de 60 anys o de qualsevol edat que presentin una condició clínica amb alt risc de complicacions així com les dones embarassades,





Ja que coincidint amb la circulació del virus, hi ha un augment de mortalitat per totes les causes en persones ancianes, un augment de descompensacions de les malalties cròniques i un increment de les taxes de consulta i hospitalització.