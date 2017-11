Santamaría acusa Puigdemont de viure en una "realitat paral·lela" i insta a restaurar la convivència a Catalunya

Santamaría advoca per diàleg i consens.





En la Trobada Econòmic de S'Agaró, la vicepresidenta del Govern, Soraya Saénz de Santamaría, ha defensat que només restaurant la convivència entre catalans, "les empreses que s'han anat, es plantejaran tornar".





Així ha defensat que Espanya és "initeligible" sense Catalunya, i que el projecte compartit era un projecte d'èxit, que no pot "malmetre" perquè "alguns" -en referència al president cessat de la Generalitat, Carles Puigdemont- han viscut en una "realitat paral·lela" i han promès el "paradís" quan aquest no ha estat ni una "il·lusió" sinó "una veritable desgràcia".





"Es podrà revertir, tenim aquesta oportunitat", ha expressat Sáenz de Santamaría.





La vicepresidenta ha defensat que "el millor que li pot passar" a Catalunya, és que el govern que sorgeixi de les urnes el proper 21 de desembre és un Executiu que "treballi per la convivència".





"INTERLOCUTOR CÒMPLICE"





Sáenz de Santamaría ha sostingut que si el govern que sorgeixi de les urnes advoca per "treballar per la convivència" i "propiciar el creixement" trobarà a l'Executiu presidit per Mariano Rajoy un "interlocutor còmplice".





Un dirigent de la Generalitat "disposat al diàleg" ia "treballar per la concòrdia", trobarà en el Govern un "còmplice absolut", ha expressat la vicepresidenta.









EL PAPER DE LA SOCIETAT CATALANA





"Estic convençuda que aquesta societat, oberta i dinàmica, sabrà exercir aquesta responsabilitat", ha expressat, perquè "té un paper crucial", per la volta a la convivència.





La societat catalana "té una força més poderosa que la deriva d'alguns", ha sostingut la vicepresidenta.