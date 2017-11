Puigdemont presentarà les llistes de JuntsxCat des de Bèlgica

Una candidatura ideada pel mateix expresident.





El president cessat de la Generalitat, Carles Puigdemón t, presentarà aquest dissabte a les 12 hores des de Bèlgica la candidatura de JuntsxCat a les eleccions del 21 de desembre.





Unes llistes que ell liderarà com a número 1 per la circumscripció de Barcelona.





La candidatura ha informat que l'acte se celebrarà en un hotel als afores de Bruges, i hi assistiran uns 90 membres de les llistes, formada majoritàriament per independents, consellers cessats i membres del PDeCAT.





L'acte tindrà una intervenció de Puigdemont oberta als mitjans, i també se celebrarà una sessió de treball a porta tancada dels candidats i dels membres de l'equip de campanya.





EXCONSELLERS





A Bèlgica costat d'Puigdemont estan altres dos consellers cessats que també són membres de la candidatura: Clara Ponsatí com a número 3 per Barcelona, i Lluís Puig, número 2 per Girona, mentre que els altres dos consellers cessats que estan a Bèlgica, Toni Comín i Meritxell Serret, estaran en les llistes d'ERC.





JUNTS PER CATALUNYA





JuntsxCat és una candidatura ideada pel mateix president cessat, que va acceptar concórrer a les eleccions malgrat que no era la seva intenció inicial.





Així va demandar fer-ho en una llista sense sigles de partit i amb una nodrida presència d'independents, com així ha estat.





Entre els independents de la candidatura figuren l'exdirector de Rac1 Eduard Pujol, l'exseleccionadora de l'equip de natació sincronitzada d'Espanya Anna Tarrés, o l'exconsellera socialista Marina Geli.





DESPRÉS DE PROCLAMAR LA REPÚBLICA





Puigdemont està a Bèlgica des de finals d'octubre, on va viatjar després que el Parlament proclamés la República i el Govern central activés l'article 155 de la Constitució que li va cessar en el càrrec.





Després d'haver comparegut davant la justícia belga en dues ocasions, el dilluns 4 de desembre haurà de tornar a anar al jutjat, quan està previst que el magistrat es pronunciï sobre l'ordre de detenció emesa per la jutgessa espanyola Carmen Lamela.