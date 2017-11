Puigdemont exigeix ​​que el 'tripartit del 155' respecti el resultat del 21D

Carles Puigdemont ha presentat aquest dissabte la seva candidatura des de Bèlgica





El president deposat de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha protagonitzat l'acte de presentació de la candidatura de JuntsxCat des de la ciutat flamenca de Bruges, a Bèlgica, acompanyat per un centenar de candidats i desafiant clarament al Govern Rajoy.





Puigdemont ha reclamat el vot argumentant que "si hi ha una llista que Rajoy no vol que guanyi és la nostra". I ha defensat la transversalitat de la candidatura que encapçala: "Ara cal ser militants de Catalunya", més enllà de partits.





A la sala habilitada per a la presentació de la llista --amb capacitat per als aproximadament 90 candidats que han acudit a l'acte i més d'una trentena de mitjans, majoritàriament espanyols-- s'han instal·lat una bandera de la Unió Europea i una senyera.





El gruix de candidats han arribat a Bèlgica aquest mateix dissabte al matí en un vol xàrter noliejat des de Barcelona i a continuació s'han desplaçat directament a l'hotel que ha acollit l'acte, a uns 85 quilòmetres al nord-oest de Brussel·les.





Elsa Artadi, candidata i directora de la campanya, ha obert l'acte referint-se als candidats empresonats que no han pogut acudir, com Jordi Sànchez, Rull, Turull i Forn, ia altres que no poden sortir d'Espanya, com Lluís Guinó. A la sala també hi eren Eduard Pujol, portaveu de campanya i candidat, i els exconsellers Clara Ponsatí i Lluís Puig.





Puigdemont ha començat el seu discurs recordant i ha demanat rebel·lar-se contra la possibilitat de considerar normal la situació actual, començant per haver de "presentar una candidatura a l'exili".





"Hem de demanar als que es presentin a les eleccions si acceptaran clarament el resultat de les urnes", ha apuntat Puigdemont, que planteja els comicis en clau de derrotar Rajoy, a 155 i "al tripartit del 155", en al·lusió a Ciutadans , PSC i el PP. "El 21-D li hem de dir a l'Estat, a la UE, i al tripartit del 155, que a Catalunya la democràcia no es toca. A Catalunya mai més", ha afegit entre aplaudiments.





Puigdemont diu a protagonitzar una pàgina de la Història, en què "hem presentat una candidatura a l'exili perquè un Estat no ha acceptat que competissin en igualtat de condicions".