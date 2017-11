Iceta rebutja pactar amb els independentistes ni els immobilistes per superar la fractura social

Miquel Iceta, candidat socialista a la Presidència de la Generalitat





El primer secretari del PSC i candidat a la Presidència de la Generalitat, Miquel Iceta, ha defensat aquest dissabte que el seu partit ofereix un "viatge a la reconciliació" tant entre els propis catalans com amb la resta dels espanyols, Europa i també el món econòmic.





En la XXII Trobada d'Economia a S'Agaró, Iceta ha assegurat que el procés independentista ha provocat un "desastre econòmic", i ha considerat que qualsevol proposta per rellançar l'economia catalana deure partir de l'objectiu que Catalunya torni a ser un lloc segur per desenvolupar activitats econòmiques i torni la confiança, per al que ha considerat indispensable que no guanyin els partits independentistes.





"Hem d'aconseguir que els responsables d'aquest descrèdit no tinguin l'oportunitat de tornar a governar perquè no puguin tornar a enganyar-nos i no ens tornin a portar al desastre", ha manifestat.





"Les eleccions no han de servir per premiar els que ens han portat a la vora del precipici i ara ens demanen que donem un pas endavant", ha sostingut, i ha assegurat que el PSC no pactarà amb els partits independentistes.





"Queden descartats els que volen trencar i els que no volen moure res", ha destacat Iceta, que ha alertat PP i Cs que el problema a Catalunya no se soluciona dient 'no' a la independència, sinó fent una proposta millor.





SUPERAR LA FRACTURA SOCIAL





Segons Iceta, Catalunya té tres prioritats: recuperar l'estabilitat institucional i política, treballar de forma coordinada entre administracions públiques, empresaris i sindicats per reduir desigualtats, i que "es trobi còmoda en el conjunt d'Espanya" i, per tant, superar la fractura social.





"El que ens està passant és un problema entre catalans, i també amb la resta dels espanyols, però principalment és un problema nostre", ha lamentat, ja que ha considerat que la societat catalana està dividida.





Iceta ha defensat que els propers comicis ofereixen la possibilitat de canviar de rumb: "Jo convido els catalans a fixar un rumb d'estabilitat, de sentit comú, prosperitat, justícia social i sostenibilitat".





Ha manifestat que ell no vol un viatge a Ítaca, "que només culminava un", sinó que pretén arribar a un lloc millor, però arribar tots junts, deixant enrere idees sectàries i la dinàmica de bons i dolents.





"Sempre es va dir que Catalunya era la terra del pacte per excel·lència i jo vull tornar a aquest camí, i que es retrobi el catalanisme pragmàtic que va fer gran a Catalunya, que s'abandoni aquesta rauxa i sobreexcitació que ha posat en risc tots els avenços assolits", ha argumentat.





"Vull que Catalunya guanyi i no col·leccioni derrotes i falses jornades històriques, que passi de la frustració a l'esperança", ha insistit, i ha advocat per un horitzó en el qual no hi hagi vencedors ni vençuts.





"Vull ser president per intentar superar la divisió entre els catalans i ja els anuncio que si sóc escollit el sacrificaré tot al servei d'aquest objectiu", ha afegit.





COMPLICITAT ACTIVA ENTRE ELS GOVERNS





Iceta ha considerat que el pròxim Govern de la Generalitat ha de tenir una complicitat activa per part del Govern central: "Si guanyo, primer trucaré a la meva mare, i després al president del Govern", ha fet broma.





Ha afirmat que en cas de ser el pròxim president de la Generalitat, es dedicarà a "canviar la imatge deteriorada" de Catalunya, viatjant molt a Madrid, a Brussel·les ia la resta del món, pel que ha manifestat que necessitarà un bon conseller o consellera en cap '.