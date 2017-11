El consum de fruits secs és beneficiós per a l'aprenentatge, la memòria i altres funcions cervell

Els fruits secs resulten beneficiosos per a la memòria i l'aprenentatge





Un estudi realitzat per investigadors de Loma Linda University Health (Estats Units) ha posat de manifest que menjar fruits secs de forma habitual enforteix les freqüències d'ones cerebrals associades amb la cognició, l'aprenentatge, la memòria i altres funcions clau del cervell.





Per assolir aquesta conclusió, publicada al 'FASEB Journal', els investigadors van prendre electroencefalogrames (EEG) dels participants per mesurar la força dels senyals de les ones cerebrals. L'activitat de la banda d'ones EEG es va registrar posteriorment en nou regions del cuir cabellut associades amb la funció cortical cerebral.





D'aquesta manera, els científics van comprovar que alguns fruits secs (ametlles, anacards, cacauets, pacanes, pistatxos i nous) estimulen algunes freqüències cerebrals més que altres.





Així, per exemple, els pistatxos produeixen una major resposta de les ones gamma, responsables de millorar el processament cognitiu, la memòria, l'aprenentatge i el moviment ràpid dels ulls durant el son; mentre van produir una major resposta 'delta', associada al somni profund, immunitat saludable i curació natural.





"Encara que els investigadors van trobar variacions entre les sis varietats de fruita seca provats, tots ells eren rics en antioxidants beneficiosos, amb fruits secs que contenien les majors concentracions d'antioxidants de tots", ha dit l'investigador principal del treball, Lee Berk.