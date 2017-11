Messi renova fins al juny de 2021 amb el FC Barcelona i signa una clàusula de 700 milions d'euros

Josep Maria Bartomeu i Leo Messi





Leo Messi va signar aquest dissabte la seva ampliació contractual i es va fer la protocol·lària foto al costat del president Josep Maria Bartomeu, una imatge que s'ha fet esperar més del previst però que arriba just després que el crac argentí recollís la Bota d'Or i un dia abans del transcendental duel a Mestalla contra el València.





El FC Barcelona va enviar un comunicat a les 12:00 hores del migdia en què va anunciar per sorpresa la signatura d'una renovació que, segons el president blaugrana, Josep Maria Bartomeu, ja venia sent efectiva des de fa diversos mesos. Aquest dissabte, però, club i jugador van oficialitzar un acord que tranquil·litza el barcelonisme i fa callar les veus que especulaven amb un possible desig de Leo de canviar d'aires.





Messi va signar fins al 30 de juny de 2021, moment en el qual el '10' tindrà 34 acabats de fer. La seva clàusula de rescissió passa a ser ni més ni menys que de 700 milions d'euros, el que converteix el seu fitxatge en una missió pràcticament impossible per a PSG, Manchester City i altres grans equips d'Europa.