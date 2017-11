Albiol anuncia el debat amb Puigdemont per al final de la setmana que ve

Dolors Montserrat, Xavier García Albiol i Javier Maroto aquest dissabte a Sant Joan Despí





El candidat de PP a presidir la Generalitat, Xavier García Albiol, ha acusat el candidat de JuntxCat i president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, de buscar excuses per "escaquejar" del debat 'cara a cara' que li va proposar.





En declaracions durant un acte contra la violència de gènere a Sant Joan Despí (Barcelona), Albiol ha insistit que "estarà encantat" de celebrar el debat on vulgui, però que no li posi excuses perquè no és ell qui pot permetre o no que aquest debat es faci a Barcelona en comptes de Brussel·les.





Segons Albiol, el retorn de Puigdemont a Barcelona "depèn de les seves circumstàncies i que pugui assumir les seves responsabilitats i els comptes que tingui pendents amb la justícia".





"Si ell és capaç de traslladar la seva candidatura a Bèlgica per presentar la seva candidatura, no tinc cap problema en desplaçar-me també", ha afegit el líder del PP català.





Així, ha afirmat que el seu director de campanya es posarà en contacte amb el director de campanya de Puigdemont per acordar la celebració d'aquest cara a cara per al "final de la propera setmana".





Albiol ha dit també que Puigdemont està molt actiu criticant al Govern central, "faltant al respecte" als catalans que se senten espanyols, a la resta d'espanyols ia les autoritats europees.





Sobre les eleccions catalanes, ha assegurat que "el futur més immediat no dependrà d'aquells homes i dones que creuen en l'independentisme".





I ha promès "cosir les ferides socials que ha provocat l'independentisme i recuperar la confiança econòmica i empresarial".