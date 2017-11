Unes 4.000 persones recorren el centre de Barcelona contra la violència masclista

Novembre Feminista ha convocat unes 4.000 persones





Unes 4.000 persones, segons l'Ajuntament, s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona contra la violència masclista que pateixen les dones amb motiu del Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones.





La manifestació, convocada per la plataforma Novembre Feminista, que agrupa una quinzena d'entitats, sota el lema 'Ens volem vives, lliures i rebels', ha començat a la plaça Universitat a les 18.00 hores, i ha avançat per plaça Catalunya i Via Laietana fins a plaça Sant Jaume, on la coreògrafa Sol Picó ha llegit un manifest.





El manifest ha criticat que el Pacte d'Estat contra aquestes violències no dóna "solucions reals", ja que consideren que la inversió de 200 milions en quatre anys no serà suficient, i han exigit que l'atenció a les víctimes sigui des d'un model feminista i que totes les persones que participen en aquest procés tinguin formació, des de l'atenció primària fins a la policial, amb un èmfasi en els jutges i els advocats.





També ha reclamat "que la prevenció contra les violències masclistes sigui una política prioritària" i que inclogui un sistema coeducatiu en totes les etapes educatives i la formació necessària per a tot el personal professional que intervé en els processos educatius.





Durant la marxa els manifestants han llançat crits a favor de la lluita feminista i lemes com 'Nosaltres som el ramat', 'No és una floreta, és una agressió' i 'Sense les dones no hi ha revolució', entre d'altres.