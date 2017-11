Quant li costa guanyar al Madrid!

Benzema entre defenses del Màlaga





El Reial Madrid ha aconseguit una important victòria a la Lliga per no acomiadar-se de les poques opcions de títol que té ara mateix al guanyar al Màlaga per 3-2 en un partit més difícil del que es preveia per als de Zidane.





L'equip andalús marxa en llocs de descens però, no obstant, la seva actuació avui al feu blanc pot deixar molt satisfet al seu entrenador, ja que han plantat cara al Madrid durant tot el partit.





En aquest sentit, si segueixen jugant així, costa de creure que el Màlaga no surti de llocs de descens perquè el partit d'avui ha estat per empatar, com a mínim.





Per la seva banda, el Reial Madrid s'ha deixat 7 punts a casa en el que portem de lliga i podrien haver estat més. No ha jugat gens bé, i sembla que falta actitud en alguns dels seus jugadors.





Benzema, Casemiro i Cristiano han estat els golejadors blancs, i Rolán i Castro per als malaguenys. En el cas de l'astre portuguès, s'ha estrenat en competició de lliga després de rematar el rebuig del seu propi penal.