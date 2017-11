21D: El bloc independentista perdria la majoria absoluta i empataria amb els constitucionalistes

El Parlament de Catalunya





L'anomenat bloc constitucionalista integrat per Ciutadans, PSC i PP, podria igualar en intenció de vot al bloc independentista format per JxCAT, ERC i la CUP. Segons una enquesta de Metroscopia, publicada a 'El País', tots dos blocs collirien el 46% dels vots en les pròximes eleccions catalanes del 21D. Això suposaria un augment de sis punts en relació al 40% que van aconseguir els partits no independentistes en les passades eleccions.





Si es confirma aquest escenari no seria possible investir un president independentista tret que comptés amb el suport de Catalunya a Comú, que aconseguiria vuit diputats, tres menys dels que tenia Catalunya sí que és Pot però suficients per assolir la majoria absoluta.





Aquesta evolució en la intenció de vot suposaria que les formacions independentistes perdrien la majoria absoluta al Parlament per un escó. ERC seria el partit més votat amb un 26,5% dels vots, seguit de Ciutadans que tindria un fort augment de vots respecte a les anteriors autonòmiques i es quedaria en el 25,3% dels vots. Com a tercera força política es col·locaria el PSC amb un 14,9% de vots. La llista liderada per l'expresident Carles Puigdemont, JxCAT, es quedaria així en una quarta posició amb el 13,6% dels vots, seguit dels comuns (6,7%), la CUP (5,9%) i el Partit Popular que seria la formació amb menys vots (un 1,3%).





Pel que fa a la composició del Parlament, el sondeig estima, que ERC tindria 39 escons --respecte dels 62 que va aconseguir en 2015-, mentre que JxCAT tindria 21 -davant dels 62 del PDeCAT en les últimes eleccions-, la CUP tindria 7 escons - van ser 10 en 2015-, i en Comú Podem arribarien a 8, enfront dels 11 anteriors de Catalunya sí que és Pot.





Així, segons aquestes dades, el partit que més beneficiat sortiria d'aquestes noves eleccions autonòmiques seria Ciutadans que supera els seus 25 escons de 2015 per aconseguir un total de 35. Els socialistes de Miquel Iceta, per la seva banda, pujarien tres escons, dels 16 als 19, i els populars de Xavier Garcia Albiol obtindrien 6 enfront dels 11 dels últims comicis.





ORIOL JUNQUERAS ÉS EL LÍDER MÉS VALORAT





L'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras és el líder més valorat pels catalans, que li atorguen un 46% d'aprovació, per sobre del 43% que obté Carles Puigdemont i el 42% de Marta Rovira, la secretària general d'Esquerra Republicana. El líder del PSC, Miquel Iceta, i el cap de llista d'En Comú Podem, Xavier Domènech, empaten al 36%, seguits d'Inés Acostades (29%), del candidat del PP, Xavier García Albiol (19%), i de Carles Riera, el presidenciable de la CUP, amb el 14%.