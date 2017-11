La neonatologia espanyola se situa en l'elit mundial amb el 95% de supervivència dels nadons prematurs

Un nadó prematur





Fins un de cada 13 nens neixen cada any de forma prematura però el bon nivell dels professionals de Neonatologia situen Espanya en l'elit mundial en aquest camp, amb fins a un 95 per cent de supervivència en què neixen després de la setmana 28 de gestació.





"A nivell mundial la Neonatologia d'Espanya està molt ben considerada, i fins i tot està millor que altres països com els Estats Units", ha destacat el president de la Societat Espanyola de Neonatologia (SENeo), que recentment ha estat elegit per presidir també la Societat Europea de Neonatologia (EBN, en les seves sigles en anglès).





Quan neixen al voltant de la setmana 28 pesen entre 900 i 1200-1400 grams, però les Unitats de Neonatologia dels hospitals espanyols estan "molt ben dotades i" traient els que tenen una malaltia congènita greu, o una malformació cerebral o cardíaca, els problemes se solucionen amb gran eficiència ".





De fet, en els prematurs extrems, els que neixen per sota d'aquesta edat gestacional, la supervivència a Espanya és igualment alta i se situa en aproximadament un 65 per cent. I d'aquests, ha reconegut en una entrevista a Europa Press, un percentatge similar ho faran en condicions d'integritat. "Podran escolaritzar i portar una vida plena", ha assegurat.





La clau de tot això, a més d'uns bons equipaments, està en el "excel·lent control durant l'embaràs" que es realitza en el Sistema Nacional de Salut (SNS), que permet detectar qualsevol problema precoçment i remetre-ho als grans hospitals.





"Cada hospital admet el que és capaç de resoldre i, si no, el passa a l'esglaó següent", segons Vento, que destaca la bona coordinació entre hospitals a l'hora de derivar aquests casos "a les grans unitats de Neonatologia, on es concentra una major experiència sobre les patologies i situacions més extremes que pot haver ".





Malgrat això, el president de SENeo i la EBN considera que a Espanya hauria d'haver un gran acord a nivell nacional per concentrar els esforços per àrees de població i no per comunitats autònomes, ja que actualment algunes d'elles no compten amb sistemes específics de transport neonatal.





FORMACIÓ, RECERCA I ESPECIALITZACIÓ





Així mateix, i encara que a Espanya "qualsevol pediatre està degudament format per atendre nounats", considera necessari que es reconegui la subespecialitat de Neonatologia, sobretot perquè fins a un 10 per cent dels nounats van a necessitar cures especialitzades de neonatòlegs.





Per a això, ja s'està treballant en un projecte d'acreditació com a Àrea de Capacitació Específica, amb una durada de dos anys. I segons Vento, que treballa com a cap de Secció del Servei de Neonatologia de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, aquesta formació és una necessitat que, a més, "no entra en col·lisió amb altres àrees" com pot succeir en altres especialitats.





"Les tècniques que cal dominar i els coneixements i experiència que cal tenir només s'adquireix formant-se en les grans unitats de Neonatologia. No volem que el pediatre no atengui nadons, sinó que quan hi hagi patologia molt complexa s'encarregui una persona degudament formada per donar garanties que es van a fer bé les coses ", ha assegurat.





A més, en el seu nou càrrec al capdavant de la EBN també s'encarregarà de liderar el procés d'harmonització de la formació de la subespecialitat a tot Europa, ja que "encara grans diferències entre països".





Per això, l'objectiu és dissenyar protocols que situïn a tots els països a un nivell assistencial homogeni i de màxima qualitat en aquesta matèria, alhora que també s'acreditaran els centres capacitats per a la formació neonatal i la recerca en els països de la Unió Europea .