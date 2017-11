Hisenda reclama l'IVA de les ajudes culturals i amenaça la supervivència del sector

Cristóbal Montoro, ministre d'Hisenda





Des de fa poc més d'un any el Ministeri d'Hisenda, a través de l'Agència Tributària, ha decidit reinterpretar la llei i començar a reclamar informació als equipaments i entitats culturals per tal de cobrar-se l'IVA de les subvencions culturals. Concretament, el 21%.





Fins ara, els ajuts culturals no pagaven IVA ja que es considerava a la cultura un bé públic i se'ls eximia de l'impost. El procediment i el canvi de regles van començar fa un any, quan l'Agència Tributària va iniciar diversos procediments de reclamació de l'IVA sobre les subvencions rebudes a diverses entitats culturals, públiques i privades. Entre elles, el Temporada Alta, el Teatre Lliure, el MNAC, el Macba i el Mercat de les Flors. El centre de dansa, de fet, va ser el primer a ser convidat a pagar i, de moment, ha abonat 400.000 euros, tot i que ha recorregut la reclamació.





En el marc de la Setmana dels Programadors en Temporada Alta, Salvador Sunyer, director del festival teatral de Girona, s'ha fet ressò de la nova situació. Hisenda li reclama 1,4 milions d'euros per l'IVA de les subvencions rebudes entre el 2012 i el 2015. Una quantitat difícil d'assumir i que posa en perill la supervivència de l'esdeveniment: "És absolutament impossible continuar fent un festival com aquest en aquestes condicions ", va afirmar. És un muntant massa elevat per a un certamen amb un pressupost de tres milions d'euros el finançament depèn en una tercera part de les aportacions públiques: els ajuntaments de Girona i Salt, la Generalitat, la Diputació i el Ministeri de Cultura. Sunyer avisa la fragilitat de la situació i del "impacte" que suposa per a un festival organitzat des d'una empresa privada tal reclamació. I assenyala, a més, que les pretensions d'Hisenda suposen un dur cop per a tot el sector cultural.





HISENDA COBRA PELS ANYS ANTERIORS A LA NOVA LLEI





El 8 de novembre el Congrés va aprovar la llei de Contractes Públics que recull l'excepció en Cultura per la qual s'interpreta, d'acord amb una directriu europea històrica, que les subvencions culturals no estan subjectes a IVA. Però això no ha fet desistir al Ministeri d'Hisenda de cobrar pels anys anteriors. I és el que ha començat a fer. El procés "ha estat una sorpresa per a tots", segons el parer de Sunyer, que titlla d ' "increïble" que després d'haver-se aprovat la llei eximent es decideixi reclamar per exercicis anteriors.





El director del festival va revelar fins i tot contactes amb el Ministeri de Cultura i la discrepància amb l'actuació del ministeri Hisenda: "Hem parlat amb el subdirector general de Teatre, Fernando Cerón, amb qui tenim una magnífica relació i que s'ha manifestat preocupat per aquesta situació . Però aquest problema no ve del Ministeri de Cultura, sinó d'Hisenda. I Cultura aquí pot intervenir poc", segons el parer de Sunyer.





Per la seva banda, fonts del Ministeri d'Hisenda neguen l'efecte retroactiu ja que les inspeccions es fan sempre cap enrere, al mateix temps que afirmen que no només es realitzen en el sector cultural. I asseguren que el que s'està fent "és aplicar als exercicis passats la normativa i jurisprudència aplicable a aquests exercicis".