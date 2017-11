Units Podem vol que el Congrés revisi els costos de la llum i garanteixi l'accés al subministrament

La factura de la llum és un 12,6% més cara que el 2016





Units Podem-En Comú Podem-A Marea portarà al Ple del Congrés de dimarts que una iniciativa per a exigir al Govern una reforma del mercat elèctric que contempli, entre altres coses, una fixació del preu de l'electricitat en funció de la tecnologia emprada, que garanteixi l'accés al subministrament, abarateixi la part fixa de la factura elèctrica i abordi una auditoria de costos de generació.





A més, la coalició d'esquerres vol establir un càrrec a les centrals nuclears i hidroelèctriques per l'elevat marge entre el cost de generació i preu de l'electricitat generada --els anomenats 'windfall profits' (els beneficis caiguts del cel) - i fins i tot crida a recuperar la gestió en el cas de les hidroelèctriques.





Tot això, en els prolegòmens d'una escalada en el preu de la llum, atès que es preveu que les condicions meteorològiques d'escassetat de pluges i vent, descens de les temperatures i aturada nuclear a França, torni a provocar una nova 'tempesta perfecta' que es tradueixi en un important recàrrec en el preu de la llum.





INVESTIGACIÓ PARLAMENTÀRIA PER ESTAFA





La iniciativa, registrada pels diputats Rosa Martínez (Equo) i Josep Vendrell (En Comú), va ser presentada precisament el passat mes de gener, en una altra escalada del preu de la llum que va portar al grup confederal a exigir una investigació parlamentària per aclarir " l'origen i justificació "d'aquesta escalada, ja que consideren que es tracta d '" una estafa ".





En la proposició no de llei exigeixen al Govern que, a més que el sistema de fixació del preu de mercat reflecteixi adequadament el cost de generació, aquest tingui com a objectiu bàsic "la no transferència de rendes injustificades a les empreses elèctriques". En aquest sentit, demanen la realització d'una auditoria de costos de tot el sistema, particularment de la generació, com a base per al disseny del nou sistema de fixació de preus.





Així mateix, criden a garantir l'accés del servei "per satisfer les necessitats bàsiques de la ciutadania", el "estímul de l'estalvi i l'eficiència energètica donats els enormes impactes ambientals associats a la generació elèctrica".





En aquest sentit, volen que la reforma abarateixi la part fixa de la tarifa regulada en funció de la potència, i augmenti la part variable en funció del consum, amb la finalitat de crear blocs tarifaris que penalitzin els consums més elevats.





RECUPERAR LA GESTIÓ PÚBLICA DE LES HIDROELÈCTRIQUES





Específicament, Units Podem vol acabar també amb els 'windfall profits' o beneficis caiguts del cel, produïts per l'escàs cost de generació en centrals hidroelèctriques i nuclears i el preu real de l'electricitat generada en elles, equivalent a la resta de centrals.





Així mateix, volen que en concloure la concessió de les centrals hidroelèctriques es recuperi la seva gestió pública amb la finalitat de "evitar l'ús especulatiu de l'aigua en la generació d'electricitat i per garantir que aquesta tecnologia compleixi la seva funció en la transició cap a un sistema elèctric renovable ".





A L'OCTUBRE ES VA DISPARAR UN 7%





A més de l'encariment previst en la factura elèctrica, el rebut mitjà de l'electricitat ve registrant importants repunts en els últims mesos. L'últim el passat mes d'octubre, quan es va disparar un 7% respecte a setembre, la major pujada registrada des del mes de gener.





El passat mes, la factura mitjana per a un consumidor domèstic va ser de 71,49 euros a l'octubre, davant dels 66,76 euros del mes anterior. A més, el preu de l'electricitat va arribar el passat 23 d'octubre, entre les 19 i les 20 hores, el seu nivell més elevat des de començament d'any, amb un valor de 182,54 euros per megawatt hora (MWh), a causa de un factor puntual a la subhasta dels serveis d'ajust.





En els nou primers mesos de 2017 l'import del rebut de la llum ha arribat als 682,89 euros, el que representa un increment del 12,6% respecte al mateix període de l'any passat, més de 76 euros.