La Junta Electoral prohibeix als membres de les meses que llueixin el llaç groc

El llaç groc demana la llibertat dels presos independentistes





La Junta Electoral Central (JEC) ha prohibit als membres de les meses a les eleccions a Catalunya del proper 21 de desembre, que portin el llaç groc de suport als vuit exconsellers del Govern i dels líders de l'ANC i Òmnium que es troben empresonats a la presó provisional. La mesura que es fa extensiva als interventors i apoderats dels partits.





L'organisme i justifica la decisió perquè han de mantenir una posició de completa neutralitat. "L'article 93 de la LOREG estableix que ni en els locals electorals, ni en els seus voltants es pot fer propaganda electoral de cap gènere", ha recordat la JEC en la resolució que ha enviat al PSC, que va plantejar la qüestió davant l'organisme. La junta assegura que els membres de les meses i no poden portar "emblemes de formacions polítiques o que incorporin símbols de caràcter partidista".





"La identificació discreta dels apoderats i interventors de les formacions polítiques constitueix una excepció a l'article 93, però en aquesta excepció no cal emparar el dret al fet que les formacions polítiques dissenyin un uniforme o vestimenta específica per als seus apoderats o interventors, donat el biaix propagandístic que aquesta uniformitat col·lectiva comporta, ni portar samarretes que incorporin símbols de caràcter partidista, com en aquest procés electoral el llaç groc ", ha subratllat la Junta electoral en la resolució que ha enviat als socialistes catalans.