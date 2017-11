Empat de bojos al Villamarín

Tello celebra el gol de l'empat





L'empat aconseguit ahir pel Girona al camp del Betis sens dubte deixa un millor sabor de boca als de Pablo Machín, tot i que van anar guanyant en dues ocasions en l'encontre i els andalusos van aconseguir empatar.

Tots els gols, els 4, es van donar en moments claus del partit. El primer va avançar el Girona en el descompte just abans del descans, obra de Portu, i així s'arribaria gairebé al final.





Al minut 84, una falta magistralment llançada va donar l'empat momentani als locals, que només han aconseguit 2 dels últims 12 punts possibles.





No obstant això, en el 93, Portu marcava el seu segon gol i apagava per complet al Villamarín, que va xiular als seus futbolistes per primera vegada aquesta temporada.





No obstant això, res més treure de centre, una pilota llarga penjada a l'àrea el va recollir Tello i, en tot just segons, va posar el 2-2 definitiu en un partit de bojos.