Inés Arrimadas demana als socialistes que no posin pals a les rodes i donin suport a un Govern constitucionalista

Inés Arrimadasés la protagonista de la campanya de Ciutadans

Ciutadans ha llançat aquest diumenge el lema de campanya 'Ara sí votarem' per a les eleccions catalanes, donant-li la volta al crit que es va popularitzar en les mobilitzacions independentistes prèvies al referèndum il·legal de l'1-O.





En un acte aquest diumenge a l'Hospitalet de Llobregat abans centenars de persones, el partit ha presentat el cartell, en què apareix la seva candidata, Inés Arrimadas, subjectant un cor amb la senyera i les banderes espanyola i de la UE, símbol que utilitza Cs des de fa anys.





Arrimadas, ovacionada entre crits de 'presidenta' i 'Votarem', ha reivindicat que aquest cor simbolitza la Catalunya real, ja que diu que Cs "és l'únic partit que pot defensar un projecte nítid i inclusiu, que no deixi ningú enrere" .





També ha destacat que ara sí votaran els catalans que no són independentistes i que en els últims mesos "han sortit per primera vegada en una manifestació", en referència a les mobilitzacions contra la independència.





"Ara sí que votarem per tenir un govern de tots, un govern que respecti a tots els catalans", ha dit la candidata, i ha cridat els no independentistes a votar.





"SOM MÉS ELS CATALANS ASSENYATS QUE ELS INSENSATS"





El líder de Cs, Albert Rivera, ha expressat la seva convicció que el 21-D guanyaran els contraris a la independència: "Anem a demostrar votant que som més els catalans assenyats que els insensats, els respectuosos que els que falten el respecte. Anem a demostrar votant que som més i que podem guanyar-los ".





Inés Arrimadas ha demanat al candidat del PSC, Miquel Iceta, que "no posi pals a les rodes s" per donar suport a un Govern que acabi amb el procés independentista, si els partits constitucionalistes --Cs, PSC i PP-- sumen majoria.





Arrimadas ha sostingut que aquests partits tenen "l'obligació moral d'acabar amb el procés que està fent tant de mal", pel que demana deixar de banda les seves diferències.





I Albert Rivera ha reclamat al secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, que doni suport a Cs si hi ha la possibilitat de formar Govern després de les eleccions: "Li demano que no posi pals a les rodes. Ell no es juga el passaport, no es juga la nacionalitat. Jo, sí ".





PUIGDEMONT I LE PEN, NACIONALISME I POPULISME





Rivera ha assegurat que el candidat de JuntsxCat i president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, "se li ha caigut la careta de nacionalista i populista", després que hagi plantejat que els catalans haurien de decidir si volen pertànyer a la UE.





Ha advertit que "Puigdemont ha promès el mateix que Le Pen", que apostava per fer un referèndum per treure a França de la UE, i ha defensat que, segons ell, això demostra que l'independentisme vol destruir la UE i busca un proteccionisme identitari.





Per això, considera que "la batalla de Catalunya no és només de Catalunya, és europea", i ha sostingut que una victòria de Cs també serà una victòria europea, com creu que va ser la d'Emmanuel Macron davant Marine Le Pen a les eleccions franceses .