El líder d'USO, Joaquín Pérez, critica el desprestigi i el "bisindicalismo" de CCOO i UGT

Joaquín Pérez va ser elegit secretari general d'USO aquest divendres





El nou secretari general de la Unió Sindical Obrera (USO), Joaquín Pérez, considera que el desprestigi que pateixen els sindicats a Espanya es deu al fet que "no hi ha pluralitat", ja que és un terreny dominat per CCOO i UGT, sense que es permeti una "veritable alternativa" al "bisindicalismo".





Pérez, en una entrevista amb Europa Press, assenyala que, tot i que USO és el tercer sindicat a Espanya, amb més de 11.000 delegats sindicals, "no ocupa el lloc que li correspon" i les sigles no són conegudes en molts llocs.

Per això, un dels seus objectius al capdavant de la USO serà el d'aconseguir que el sindicat aparegui com una "veritable alternativa" a CCOO i UGT i guanyi presència institucional.





Pérez admet que no és una tasca senzilla donada l'actual legislació, que no beneficia al seu sindicat, ja que "no pot competir en igualtat de condicions" amb CCOO i UGT. Per eliminar "aquest desavantatge brutal", el nou dirigent d'USO reclama canvis legals en matèria d'eleccions sindicals i en la Llei orgànica de llibertat sindical.





Aquesta última normativa preveu que per ser considerat un sindicat "representatiu" i, per tant, amb participació institucional, s'ha de tenir una representació, a nivell estatal, del 10% o superior, percentatge al qual USO no arriba malgrat superar-lo en diverses comunitats autònomes.





En aquest sentit, Pérez considera que la normativa hauria de reformar-se i, igual que es fa amb els partits polítics, rebaixar aquests percentatges a entre el 3% i el 5%. "El panorama polític ha canviat, però el món sindical ha de canviar. El seu desprestigi és perquè no hi ha pluralitat", subratlla.





CANVI GENERACIONAL AL SINDICALISME





El nou líder d'USO, elegit el passat divendres amb un suport pràcticament unànime (99%), vol deixar clar que el fet que el seu sindicat vulgui guanyar en presència institucional "no és una cosa que vagi contra de CCOO i UGT" , als que fins i tot els pot venir bé ampliar l'espectre sindical.





"Les sigles són eines i una taula de negociació de tres o de quatre pot ajudar a arribar a acords", afirma Pérez, que s'ha reunit personalment amb totes les forces polítiques amb la intenció de promoure els canvis legislatius que demana el seu sindicat.





I encara que aquestes reivindicacions han estat rebudes de manera positiva, el dirigent sindical sap que és complicat tirar-les endavant perquè hi ha un cert "vertigen polític" a entrar en aquesta matèria. De fet, creu que la millor manera d'aconseguir aquests objectius seria que CCOO o UGT obrissin aquest debat plantejant algun tipus d'iniciativa.





"És difícil, però jo tinc esperança, perquè s'està produint un canvi generacional en el sindicalisme. A CCOO hi ha gent que ve amb cert aire de canvi", assegura.





Pérez afirma que, en algunes ocasions, UGT i CCOO han volgut deixar fora a USO i, encara que el seu sindicat té un model diferent, "independent i basat en les quotes que paguen els seus afiliats", anirà al costat de CCOO i UGT o amb qualsevol altre sindicat quan coincideixin els objectius i estiguin en igualtat de condicions.





CANVIS A LA LEGISLACIÓ LABORAL I FISCAL





A més d'aconseguir una major presència institucional, el nou secretari general d'USO no s'oblida dels objectius que li són propis a un sindicat: lluitar per millorar les condicions dels treballadors.





Així, entre els seus objectius per als propers quatre anys, es troben la de seguir combatent la precarietat laboral, pujar els salaris i "humanitzar" el món del treball prestant atenció i assistència a les noves formes de treball que estan sorgint (treballadors digitals, de 'startups', els repartidors coneguts com 'bikers', etc.).





"Ens vénen canvis en el món del treball per als quals no estem preparats i hi ha d'haver una resposta sindical", subratlla Pérez, que més que parlar de derogar reformes, creu el que cal fer és "deixar de llepar-se les ferides" i fer propostes que condueixin a canvis en la legislació laboral i fiscal.