El Regne Unit pagarà uns 45.000 milions d’euros per sortir de la UE

La primera ministra britànica, Theresa May





La primera ministra britànica, Theresa May, hauria aconseguit ja amb Brussel·les un acord perquè el Regne Unit pagui al voltant de 45.000 milions d'euros en abandonar la Unió Europea, encara que la factura definitiva es mantindrà en secret, segons ha publicat aquest diumenge el diari 'The Sunday Times', citant fonts europees properes a la negociació.





May va assegurar que el seu gabinet havia acordat pagar més diners després d'una reunió crucial mantinguda la setmana passada, aplanant el camí per unes negociacions formals sobre el nou acord comercial que ha de ser aprovat durant una cimera a Brussel·les el proper mes.





Fonts familiaritzades amb les converses han indicat que aquestes garanties impliquen que els compromisos específics no s'inclouran per escrit a la futura reunió del Consell Europeu per evitar una disputa política capaç de frenar novament la negociació.





"La clau està en la presentació, amb la finalitat d'ajudar tant a May com al seu gabinet perquè breguin amb les tensions polítiques, però les estrelles s'estan alineant", segons aquesta font.





"Els britànics només hauran de determinar què i com, no quant", va declarar un alt càrrec, qui va descriure el progrés com a "radical". "Ara el tracte és possible", va sentenciar a l'espera que el Regne Unit enumeri els punts en els quals acceptaria complir els seus compromisos. "Encara que presentin una estimació diferent a la de la Comissió Europea, l'important és acordar els principis, no rebre una suma determinada", ha asseverat.