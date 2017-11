La Fiscalia demana sis anys de presÃ³ per a l'administrador que va estafar a Sara Montiel

L'actriu Sara Montiel





La Secció Tercera de l'Audiència Provincial de Madrid acull aquest dilluns a les 10 hores el judici contra Francisco Fernández Peñalver, antic administrador dels béns de l'artista Sara Montiel, per a qui la Fiscalia sol·licita sis anys de presó per un delicte continuat d'apropiació indeguda .





Fernández Peñalver va ser nomenat al maig de 2008 administrador únic de les societats Música i Estrelles SL, Linche SA i elpi SA a través de les quals gestionava tant l'activitat professional de Sara Montiel com el seu patrimoni immobiliari.





Montiel i l'acusat mantenien "una relació de confiança" a conseqüència de la qual cosa l'actriu li va atorgar poders d'administració, i fins i tot el va nomenar tutor en el cas pogués ser incapacitada. Gràcies a això Fernández va realitzar aquest mateix any traspassos i disposicions d'efectiu no justificat per un import total de 71.600 euros des del compte de Música i Estrelles SL a un altre compte de la qual era titular.





Segons l'escrit d'acusació, el 2008 l'Empresa Pública Don Quixot de Commemoracions culturals de Castella-la Manxa SA va signar amb Música i Estrelles SL un contracte pel qual l'actriu es comprometia a realitzar catorze gales per cadascuna de les quals se li van abonar 15.080 euros.





Després de la primera gala Fernández es va posar en contacte amb l'empresa pública per advertir-los que Música i Estrelles SL havia cedit les obligacions derivades del contracte a 4 Idees Màrqueting & Licensig SL, societat de la qual era administrador únic. En total es va embutxacar 196.040 que, descomptant els 13.650 euros que es van pagar al pianista que acompanyava Sara Montiel i altres 5.000 euros ingressats en el compte de Elpi SA, en total es va apropiar de 177.390 euros.





El 2009, en la seva qualitat d'administrador únic de la societat elpi SA, va llogar dos habitatges a Madrid. Una estava al seu nom i els pagaments del lloguer se'ls feia a ell mateix, amb el que va ingressar indegudament 5.500 euros. L'altre habitatge la va arrendar aquesta societat entre els mesos de juliol de 2008 i setembre de 2009 per un import total de 10.450 euros, quantitat que ingressada en un compte de l'acusat.





També en la seva condició d'administrador de Elpi, i sempre segons l'escrit d'acusació, va obrir un compte amb un límit de 150.000 euros i garantia hipotecària constituïda sobre un apartament de la seva propietat. L'acusat, posteriorment, va carregar en aquest compte talons i va ordenar transferències que van ser abonades a un altre compte de la qual era titular apropiant-se indegudament de 87.979,24 euros. Part d'aquesta quantitat (62.759) la va destinar a la compra d'un vehicle valorat en gairebé en cent mil euros.





A més dels sis anys de presó, se li exigeix una indemnització per als dos fills de l'actriu manxega de 344.707 euros.