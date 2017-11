Mor el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada

Mor José María Romero de Tejada









El fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, ha mort als 69 anys, segons ha informat en un tuit el ministre de Justícia, Rafael Catalá.









Ha mort de matinada en la Clínica del Pilar de Barcelona per una infecció pulmonar.





El fiscal en cap va ocupar el lloc després de ser tinent fiscal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el 2013. Va estudiar Dret a la Universitat de Barcelona (UB) i va ser successor de Martín Rodríguez Sol, que va dimitir després d'haver-se manifestat en públic a favor que els catalans s'expressin, en referència a la consulta del 9N de 2014.





Romero de Tejada va ser nomenat per la Fiscalia General de l'Estat. Recentment va morir el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, durant un viatge a l'Argentina per una infecció, quan era al centre de la palestra per la qüestió catalana i les acusacions abocades des de la institució que dirigia tot i estar reprovat.





BIOGRAFIA





Romero de Tejada va ser el fiscal que va presentar les querelles davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el seu Govern, i contra la Mesa del Parlament pel procés sobiranista.





Romero de Tejada, per ordre de la Fiscalia General de l'Estat, va ser qui va liderar com a fiscal superior l'actuació per impedir el referèndum de l'1-O, atorgant el comandament del dispositiu policial a l'alt càrrec del Ministeri de l'Interior, Diego Pérez de los Cobos.





En diverses ordres, va demanar tant a Mossos d'Esquadra, en collaboració amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, que precintessin els collegis electorals abans de l'1 d'octubre i els desallotgessin, per evitar així el referèndum suspès pel Tribunal Constitucional (TC).





Finalment aquesta ordre que es va veure relegada per decisió de la magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Mercedes Armas, que instrueix precisament la querella contra el Govern cessat i que va assumir el lideratge de l'actuació judicial.





Romero de Tejada va presentar les querelles contra el Govern per aprovar el decret del referèndum de l'1-O, suspès pel TC, per delictes de desobediència, prevaricació i malversació, i contra la Mesa del Parlament per aprovar les 'lleis de desconnexió', en coordinació amb la Fiscalia General de l'Estat.





Anteriorment, ja va presentar en 2016 una altra querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i membres de la Mesa, per haver permès votar diverses resolucions d'impuls del procés sobiranista.





També es va querellar contra la presidenta de l'AMI i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Neus Lloveras, i contra el president de l'ACM i alcalde de Premià de Mar (Barcelona), Miquel Buch, per contribuir amb actes concrets a la promoció, organització i celebració del referèndum i demana tancar les webs de les entitats.





En un dels seus últims discursos públics, va demanar als nous fiscals destinats a Catalunya que exigissin complir la llei "als qui, amb responsabilitats públiques, fan ostentació de la seva vulneració". En la jura de la nova promoció de fiscals, en el Palau de Justícia de Barcelona, va afegir que "sense respecte a l'ordenament jurídic no hi ha democràcia".





Romero de Tejada també va ser el fiscal superior que va impulsar la querella contra l'expresident català Artur Mas i les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega per convocar la consulta del 9N. Aquest cas va arribar a judici el 2017 i el TSJC va condemnar Mas a dos anys d'inhabilitació per desobeir el TC i a una multa, de la mateixa manera que les exconselleres van ser condemnades també a penes d'inhabilitació.





REACCIONS





El president del Govern central, Mariano Rajoy, ha expressat el seu "sentiment i pesar" per la mort del fiscal superior de Catalunya: "Va ser un notable servidor públic. Descansi en pau", ha afirmat.





En el missatge de Twitter, el ministre Catalá ha recordat la figura de Romero de Tejada i ha expressat el seu afecte a la família i companys: "Una gran pèrdua per a la justícia i la Fiscalia".





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha expressat les seves "més profundes condolences" en un missatge de Twitter.





Podemos ha expressat el "més sentit condol" per la defunció de Romero de Tejada. L'excap de l'Estat Major de l'Exèrcit (Jemad) i candidat a liderar Podemos a la ciutat de Madrid, Julio Rodríguez ha expressat el "més sentit condol a la família, als amics i als companys del fiscal perquè una notícia com aquesta sempre sorprèn".





El diputat d'ERC Gabriel Rufián ha assenyalat que la seva formació no comenta, "en cap sentit, morts, i molt menys d'aquest tipus", i ha expressat les seves condolences a la família. "El que vam haver de dir, l'hi vam dir en vida", ha conclòs.