Assessors financers veuen fuga de comptes ocults d'Andorra a Singapur i Malta

Queden pocs mesos per a la fi del secret bancari a Andorra









Assessors financers han destacat que els espanyols amb comptes ocults a Andorra estan desplaçant, a pocs mesos del fi del secret bancari del Principat, fins a països com Singapur i Malta i, en menor mesura, a Suïssa i Luxemburg.





Segons els assessors, el motiu és que la legalitat permet acostar grans fortunes a bancs de Singapur i Malta i mantenir-les en l'anonimat, de manera que els propietaris opten per aquesta mesura per tal d'evitar possibles segrestos o extorsions. A més, hi ha facilitat en aquests casos a l'hora d'evitar impostos i eludir pagaments creuats.





No obstant això, els assessors també assenyalen que es té especial cura amb clients que procedeixen de països en què la corrupció està molt estesa. Per això, abans d'acceptar un nou client elaboren un estudi que acrediti la procedència neta dels diners.





Els saldos patrimonials recollits en el model 720 mostren un esbós dels fluxos mundials dels béns ostentats per residents espanyols durant els últims anys.





Els mateixos Singapur i Malta, units a Curaçao, Guernsey, Hong Kong, Països Baixos, Illes Caiman, Bermudes, Panamà, Belize, Liechtenstein i Bahames, han vist reduir el saldo declarat pels espanyols en més de la meitat en el període 2012- 2015, informa 'El Confidencial Digital'.





En altres territoris com Libèria, Xipre, Illes Verges Britàniques, Luxemburg, Gibraltar, Irlanda, Mònaco, Illa de Man i Jersey, els contribuents van declarar el 2015 més béns que tres anys abans.





Singapur i Malta estan últimament marcant distàncies amb les normatives internacionals. Per això, Singapur i Hong Kong -sobretot el primer, ja que no està lligat a la Xina-, estan guanyant punts per a les grans fortunes espanyoles que operen en el mercat dels paradisos fiscals, una vegada que Suïssa ha decidit apostar també per la transparència.

Singapur no té una legislació offshore específica, gaudeix d'una enorme activitat econòmica, i, sobretot, manté el secret bancari. A Singapur, les fundacions no paguen impostos.





En el cas de Malta, la clau rau en l'Impost de Societats, ja que no cobra impost als dividends, a les rendes del capital ni als royalties. Les lleis tributàries de Malta permeten que els accionistes que no viuen al país sol·licitin una bonificació que redueix un 85% el pagament de l'Impost de Societats. De manera que, en comptes de pagar el 35 per cent que fixa el tipus general, el pagament efectiu a Hisenda acaba a l'entorn del 5% gràcies al reemborsament que permet la legislació local.