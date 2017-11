Puigdemont s'erigeix ​​en el salvador de la UE

S'han passat, Puigdemont, Mas i Junqueras, uns quants anys afirmant que Catalunya seguiria pertanyent a la UE si se n'anava d'Espanya. Molts s'ho van arribar a creure. La realitat sol ser molt clarificadora i sol posar les coses al seu lloc. Després de tots els successos coneguts, resulta que aquests dirigents no han tingut el suport que tant han predicat. No només això, sinó que, la fugida de Puigdemont i alguns dels seus consellers a Brussel·les ha posat al govern belga en una situació complicada. Dia si i un altre també, l'exiliat mediàtic no deixa de tocar-li els nassos. Cal seguir servint més carburant al foc per mantenir la flama encesa.





Un cop coneguda la postura dels diferents països que formen la UE, Puigdemont se sent com un toro ferit i ja se sap com sol actuar aquest en aquestes cirscunstancias: portar-se per mitjà tot el que troba al seu pas.





L'expresident afirma ara que la UE és "club de països decadents, obsolescents, en què manen uns pocs, a més molt lligats a interessos econòmics cada vegada més discutibles". Ell està disposat a treballar per canviar-la. Si l'única cosa que sap fer bé és dividir la societat catalana, escapar de la justícia espanyola perquè no es fia i demana que sigui la flamenca, on té els seus amics de la ultradreta, que els defensin.





A més "suggereix" la possibilitat del Catexit perquè els catalans puguin decidir, en referèndum si volen pertànyer a la UE. ¿I en quines condicions ?. "Quan el diable no té què fer, amb la cua mata mosques", diu un refrany popular.





Puigdemont, mai va calcular els efectes de les seves decisions, a Catalunya i ara, a Europa. Vol un país de terra cremada i enemics per tot arreu ?, tot el món tenen la culpa menys ell ?. Ha entrat en una espiral excessivament perillosa i destructiva que se sap com comença, però no com acaba, per moltes entrevistes que li facin, per la seva victimisme creixent dia a dia i per totes les visites que rebi. La UE està cansada de tants numerets, i no diguem el govern belga que no sap ja on ficar-se. Tornarà el dia 21 per votar ?. No li queda un altre remei si vol votar-se a si mateix.





El candidat fugit té tot un desafiament per davant, a més de lliurar als europeus d'uns dirigents de la UE que mana sols uns "pocs". De què em sona a mi això? .¿En Catalunya manen només uns pocs ?.