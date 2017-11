Rajoy veu "ridícul" el que fa Puigdemont

Rajoy defensa la "normalitat" a Catalunya









El president del Govern central, Mariano Rajoy, ha assegurat que és "ridícul" que hi hagi dirigents catalans, en al·lusió a l'expresident Carles Puigdemont, que contraposin llei i democràcia, i ha defensat la necessitat que "triomfi la normalitat" a Catalunya per "superar "les" dificultats "i propiciar una millora de l'economia i del benestar social.





Així s'ha pronunciat en la presentació de la conferència-col·loqui del president del PP basc, Alfonso Alonso, organitzat per Nova Economia Fòrum, que ha comptat amb l'assistència de la vicepresidenta del Govern estatal, Soraya Sáenz de Santamaría, la presidenta del Congrés, Ana Pastor, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, entre d'altres.





El president del Govern central ha assegurat que quan s'aplica la Constitució guanyen "tots" perquè estan "més segurs i més confiats". "Som més forts i se'ns respecta més i quan no és així, som més febles, més petits i més vulnerables. I això no convé oblidar-ho", ha abundat.





En aquest sentit, Rajoy ha afirmat que cal donar-li "importància" al fet que es compleixin les lleis perquè "són les regles de joc". "I quan es compleixen triomfa la normalitat i quan triomfa la normalitat, les dificultats se superen", ha manifestat, per afegir que d'aquesta manera la vida es genera en "harmonia" i produeix "benestar i progrés".





Així, ha indicat que la previsió de creixement per al 2018 és de 2,3 per cent del PIB, però ha afegit que podria arribar al 3 per cent "simplement" amb que "la tranquil·litat, la normalitat i l'estabilitat tornin a Catalunya", una "part substancial d'Espanya, on viuen set milions de persones". "Per això és tan important la llei i la Constitució i és tan ridícul el que fan alguns de contraposar llei i democràcia, perquè sense llei no hi ha democràcia", ha asseverat.





"POLÍTICA SERIOSAMENT"





Rajoy ha destacat la vocació de servei d'Alfonso Alonso, que "combina convicció i responsabilitat", i alhora "està per que es compleixi" la Constitució i les lleis, "fugint de la demagògia", que és "molt fàcil de fer". Segons ha dit, la política que practica el PP basc genera "veritat i progrés" i dóna "seguretat".





"Fa política de debò. La que diu a alguns que la sobirania nacional no es pot liquidar unilateralment i que la Constitució cal complir-la i les lleis també i quan algú decideix no fer-ho, cal aplicar-li els instruments previstos en la pròpia Constitució i en nostre ordenament jurídic, sense demagògies i sense una paraula més alta que l'altra ", ha emfatitzat.





Finalment, el cap de l'Executiu ha aprofitat aquesta trobada per expressar el seu "sentiment i pesar" per la mort del fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada. "Va ser un notable servidor públic. Descansi en pau", ha afirmat.