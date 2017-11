Un cas de gelosia, per exemple

En un article de 1921, Freud diu que la gelosia, "com la tristesa, compta entre aquells estats afectius que hem de considerar normals. [...] Es componen essencialment de la tristesa i el dolor per l'objecte eròtic que es creu perdut, de l'ofensa narcisista [...] i, finalment, de sentiments hostils contra el rival". En el que segueix, el que es diu sobre la gelosia val també per a qualsevol altre tipus d'afecte.





Tothom ha sentit gelosia alguna vegada. És una passió natural que sorgeix en la infància davant l'existència dels altres considerats rivals pel nen. Quan la gelosia es fan tan manifestos com per acudir a un professional, la qüestió no serà tant eliminar-los de soca-rel (segur que això ja s'ha intentat sense èxit), sinó entendre per què aquest subjecte concret sent gelosia, en quines circumstàncies ha aparegut tal estat, quins són els fonaments particulars d'aquest patiment, quina funció tenen els símptomes per aquesta persona, etc. Fins que no comprenguem una mica de l'anterior res del que fem a la clínica tindrà sentit.





Rebo uns pares el fill de sis anys dels quals actua "des de sempre" amb una actitud agressiva cap a ells i cap als companys de col·legi. Aquest "des de sempre" és matisat al llarg de la sessió: "des de sempre" va ser un nen mogut i amb caràcter fort, però l'agressivitat pròpiament dita va sorgir fa quatre anys amb el naixement del seu germà. Entre altres coses, expliquen que el pare viatja freqüentment per feina i quan és a la ciutat arriba tard a casa i tot just veu els seus fills. La mare també treballa, però pot recollir els nens de l'escola i ocupar-se'n tota la tarda. Aquesta mare se sent sola, està desbordada, molt preocupada i ansiosa ja que el seu fill li insulta i pega, no l'obeeix i arma tremendes bronques. Desesperada, acaba perdent els papers, cridant el nen qui li respon amb més crits. Els dic que començaré a veure el seu fill i parlarem més endavant. Sembla clar que el nen pateix de gelosia que es manifesten en una agressivitat dirigida fonamentalment cap a la mare com, als seus ulls, única responsable del naixement del germà, cap a aquest com a principal rival i, per extensió, cap a la resta de nens.





A la consulta juguem. Normalment prefereix els jocs de competició que indefectiblement comencen amb un "et vaig a picar" per part seva. Li guanyo repetidament (no convé acovardir-se davant el repte del nen sinó atrevir-se a plantar-li cara, a veure què passa) i ell fa esforços per controlar una ràbia que es reflecteix en la seva mirada. Tot i l'estopa que li dono, el nen ve a gust a les sessions. No parla molt, és un noi d'acció. Del seu germà ni paraula, com si no existís. El que sí m'explica és que amb prou feines veu el seu pare perquè sempre està viatjant. Sap perfectament on està cada dia: a París, Roma, Xina, etc., quan marxa i quan tornarà.





La meva primera recomanació als pares és, crec, de sentit comú: la mare ansiosa ha de retirar-se una mica i el pare, que es refugia en la seva feina, ha d'ocupar aquest espai per estar amb el nen. L'objectiu és clar: compensar la balança, que és el que, des del meu punt de vista, està reclamant el nen amb el seu mal comportament. L'estratègia no triga a donar resultat: la major presència efectiva del pare fa que disminueixi notablement l'ansietat de la mare i millori gairebé instantàniament l'actitud del nen. Però això no n'hi ha prou, en aquest nou context favorable mica més ha d'operar en la subjectivitat del nen perquè integri l'experiència de viure entre semblants, perquè deixi d'estar permanentment en guàrdia davant el suposat risc de perdre la seva anterior posició d'exclusivitat respecte de la mare.





Un altre dia li pregunto al nen per la feina del pare. M'explica que té una empresa que fabrica determinat producte decoratiu. Li dic que m'agradaria veure un d'aquests. A la següent sessió ve per primera vegada acompanyat del pare, em regalen una d'aquestes coses i la poso en un lloc del meu despatx. Aquest mateix dia descobreix que tinc uns escacs i em proposa jugar. Per descomptat, em vol picar. Li guanyo en dues jugades i li pregunto si vol que li ensenyi el truc. Quan tornem a la sala d'espera, el nen pregunta emocionat al pare si poden jugar a escacs a casa (per picar amb el meu truc, és clar) cosa que el pare accepta amb aparent entusiasme. Aquesta simple circumstància servirà per consolidar més la seva relació al marge de la mare i el germà. Els pares i els professors, sorpresos, aprecien dia a dia canvis molt favorables en el nen.





En la següent sessió li mostro l'objecte que em va regalar i que segueix estant on ho vam deixar. Em diu: això no m'interessa gens, el meu pare sempre està treballant, avui arriba a les nou. Aquesta declaració em sembla especialment significativa i la comunico per telèfon al pare perquè segueixi prenent nota d'on sembla estar el problema. En l'última sessió fins ara, va acompanyat de la mare i, per primera vegada, del seu germà. Un cop al meu despatx li pregunto qui és aquest. El meu germà, diu. Ah, tens un germà! És molt petit, dic. Sí -continua-, no sap fer res. Bé, sap caminar. Encara que abans era millor perquè no podia agafar tots els meus joguines com ara. Però abans d'això era millor encara perquè no havia nascut.





A conseqüència dels canvis de posició dels pares, el nen comença a alliberar-se de la seva compromès lloc i, per primera vegada en anys, ha pogut deixar d'actuar agressivament i dir, a la seva manera, el que li passa: el meu pare no està i el meu germà sí que està. La proposta d'introduir el pare en l'equació (la qual cosa no hagués estat possible sense el seu consentiment però, sobretot, sense que la mare acceptés retirar-se) permet que la competició es lliure en el terreny en el qual inicialment s'hauria d'haver produït. Ara el nen podrà viure l'experiència fonamental de la frustració de mans dels que han de ensenyar-li a funcionar en un món en el qual hi ha els altres, tan diferent d'aquell en què ha estat lluitant desesperadament per brillar com únic objecte de desig de la mare , el més preuat de les seves joguines que ara podrà compartir. Aquesta intervenció de la funció paterna (tall a la ansiosa relació mare-fill) està tenint un efecte estructurant i tranquil·litzador en el nen i li obre la porta a la vida social.





Comença així a desfer un nus a la subjectivitat del nen, el que li permet sortir del mal pas en què estava i que provocava la seva conflictiva relació amb els semblants. Sense la perspectiva que el símptoma no és una cosa mecànic que ha de ser reparat sinó l'expressió d'un conflicte carregat de significació per al subjecte, molts es perden en intentar eradicar com si d'una mala herba es tractés, però la seva arrel segueix estant viva. El resultat d'aquesta cirurgia precipitada sol ser el reforçament del símptoma atès que és l'única manera que troba el nen per defensar-se de l'angoixa que li produeix l'existència d'un semblant, un rival, en un context de desequilibri de les funcions paterna i materna . Per contra, si apuntem a qüestions estructurals i dinàmiques és possible que, com passa en aquest cas, el nen adquireixi els vímets necessaris per a orientar-se millor en un món ple d'altres.