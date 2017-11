Davant el mirall del 6-D

En unes declaracions de José Rosiñol a ABC el 23 de novembre, el nou president de SCC, sosté que el fet "que algú sortís al carrer amb la bandera d'Espanya era fins fa poc un acte revolucionari". Com a soci fundador d'aquesta associació, voldria fer algunes precisions al meu president.





Fins ara, em considerava un simple ciutadà demòcrata i constitucionalista i descobreixo ara, amb certa sorpresa, que he estat ni més ni menys que un revolucionari. Així hauria de catalogar també els membres d'altres associacions que, com Espanya i Catalans, Somatemps, Regeneració Democràtica, Moviment 12-O i Convivència Cívica Catalana, han organitzat, amb gran penúria de mitjans i sobreposant-se a tota mena de dificultats, la celebració de la Festa Nacional d'Espanya a la Plaça de Catalunya de Barcelona cada 12 d'octubre des de 2012, així caigués un sol de justícia o bots i barrals. Aquest any, SCC va participar en l'organització del 12-O, a diferència d'anys anteriors en què va menysprear la nostra convocatòria o fins i tot va contraprogramar actes alternatius. Benvinguts al club del constitucionalisme sense complexos.





Comentaris molt similars poden fer-se de la celebració del 6 de desembre, aniversari de la ratificació de la nostra Constitució de 1978, potser la fita política més important de la nostra història en segles. Doncs bé, Espanya i Catalans, Regeneració Democràtica, Convivència Cívica Catalana i Moviment 12-O hem mantingut viva aquesta celebració des de 2012, sense ajudes de partits polítics i en ocasions aconseguint només el suport testimonial -potser revolucionari-d'uns centenars de persones conscients la importància de reivindicar el marc de convivència que ha possibilitat als espanyols viure en llibertat, concòrdia i prosperitat.





Aquest any, tornarem a celebrar-ho. Si no tenim per a un megàfon, cridarem les consignes a viva veu. Però que tots els constitucionalistes tinguin la seguretat que el 6-D estarem a Plaça Urquinaona a les 12:00 per celebrar l'aniversari de la Constitució. Ningú va a la presó al nostre Estat social i democràtic de Dret, per les seves idees, precisament perquè tenim una Constitució que empara la nostra llibertat d'expressió i propugna la igualtat de tots els espanyols. Els que avui estan a la presó, són aquells que han ordit un pla perfectament dissenyat per acabar amb el nostre Estat democràtic. Ens congratulem per això.