Dexeus posa en marxa un estimulador magnètic transcranial

Posen en marxa un nou estimulador magnètic transcranial









El servei de neurologia de l'Hospital Universitari Dexeus, del Grup Quirónsalud, ha incorporat a les seves instal·lacions un estimulador magnètic transcranial (EMT).





Gràcies a aquest EMT, els pacients amb afectació de la via motora comptaran amb una prova senzilla i indolora que ajudarà en el seu diagnòstic i tractament, segons informa aquest dilluns el centre hospitalari en un comunicat. La doctora Sara Yagüe, cap de Neurofisiologia de l'Hospital Universitari Dexeus, ha estat una de les impulsores en l'adquisició d'aquest equip nou.





Entre els diferents tipus de pacients que poden beneficiar-se de les possibilitats diagnòstiques d'aquesta nova eina es troben aquells amb alteracions de la via corticoespinal secundàries a una patologia de la medul·la espinal.





En patologies medul·lars com la mielopatia cervical, les hèrnies discals amb compressió medul·lar, la siringomièlia, la mielitis o les lesions ocupants d'espai (quists o tumors) és d'importància vital valorar si hi ha afectació motora i en quin grau, ja sigui per a diagnòstic, tractament, indicació quirúrgica, valoració prequirúrgica o seguiment evolutiu.





En pacients que presenten una debilitat aguda o crònica pot ser de gran utilitat per establir l'origen d'aquest dèficit, ajudar a filiar l'etiologia i establir un millor tractament.





En pacients amb esclerosi múltiple, els estudis d'estimulació magnètica permeten detectar afectacions de la via motora i fer un seguiment de l'esmentat dèficit motor i la seva resposta al tractament.





Gràcies al temps de conducció motora es pot determinar el grau d'afectació de les neurones motores de ámbitocentral en pacients amb parkinsonisme atípic, esclerosi lateral amiotròfica o signes ambigus d'afectació de la via piramidal o corticoespinal i ajudar en el diagnòstic d'aquestes entitats. Una altra aplicació és en pacients amb un ictus agut, com una manera de predir la recuperació del dèficit motor.





TÈCNICA





Aquesta tècnica va ser introduïda pel doctor Barker el 1985. Des de llavors, ha constituït un mètode rutinari dins de la neurofisiologia clínica per valorar la integritat de les vies corticoespinales en diferents patologies neurològiques que comporten una disfunció d'aquestes vies.





Bàsicament, consisteix en una bobina que es col·loca de manera tangencial al cap del pacient i a través de la mateixa s'aplica un camp magnètic que penetra el crani amb una atenuació mínima i indueix un corrent en el teixit cerebral. Aquest corrent descendeix pel tracte corticoespinal i els nervis perifèrics i genera respostes musculars que permeten estudiar en detall el funcionament del sistema nerviós.





Un dels avantatges principals de l'estimulació magnètica transcranial és que es tracta d'un mètode segur, no invasiu i indolor d'estimulació del còrtex motor.