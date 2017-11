Julio Rodríguez (Podemos): Puigdemont "ha perdut el nord"

Podemos, ni amb el 155 ni amb la DUI









El candidat a liderar Podemos Madrid Julio Rodríguez ha apostat aquest dilluns per un "referèndum pactat" per solucionar el conflicte de Catalunya i ha assenyalat que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont "ha perdut el nord" per plantejar que els catalans poguessin decidir si volen pertànyer a aquesta UE.





Així ho ha indicat Rodríguez en una entrevista a RNE en què ha assenyalat que a Catalunya "cal anar amb un projecte clar". "Estem en contra de l'article 155 i de la declaració unilateral d'independència, però cal consultar a la ciutadania i per això apostem per un referèndum pactat", ha afegit.





En aquesta línia, l'exJemad ha aclarit que la formació habitada no és "independentista", però que advoca pel diàleg.

"Cal anar amb un projecte no només per a Catalunya, sinó per a tot Espanya, i un projecte que contempli assegurar els serveis públics i que no hi hagi violacions dels drets", ha insistit.





Pel que fa a una de les últimes declaracions del president de la Generalitat cessat, que va plantejar que els catalans "haurien de decidir si volen pertànyer a aquesta UE", Rodríguez ha considerat que Puigdemont "ha perdut el nord".

Ha assegurat que la solució a la situació en la comunitat autònoma passa per la negociació política i un millor finançament autonòmic.





"Creiem que els representants polítics representen la ciutadania, però que la ciutadania ha d'estar a prop de les decisions", ha incidit Rodríguez al mateix temps que ha advocat per un projecte de UE "més inclusiu" i "més participatiu".





CONTINGENT BASC





El candidat a liderar Podemos a Madrid ha assenyalat que està a favor del sistema del concert econòmic i la quota basca, però no que aquest "s'utilitzi com un enfrontament entre territoris a Espanya".





"És clar que nosaltres apostem per una Espanya plurinacional, reconeixem els drets adquirits, com els del País Basc, però exigim un sistema de finançament adequat per a tots els territoris", ha afirmat.





Per a això, Rodríguez ha determinat que "cal recaptar més per repartir millor" i, al seu parer, això "no passa per treure-li uns territoris a uns per donar-los a altres".