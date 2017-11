Rivera diu que el PSC "sempre ha traït la majoria dels seus votants"

Ciutadans critica el PSC









El president de Cs, Albert Rivera, ha acusat els dirigents del PSC d'haver "traït la majoria dels seus votants" en haver aconseguit pactes de govern amb ERC i ICV-EUiA, i s'ha preguntat aquest dilluns si "rectificaran" després les properes eleccions de Catalunya el 21 de desembre.





Així ho ha expressat Rivera en un missatge publicat en el seu perfil personal de Twitter, on s'ha referit un sondeig publicat per 'El País', que indica que el 60% dels votants del PSC volen un acord amb Cs i PP, i no amb els partits independentistes.





"Els dirigents del PSC sempre traint la majoria dels seus votants, lliurant-se al nacionalisme. Rectificaran?", ha preguntat a través de la xarxa social.





El socialista català Pasqual Maragall va liderar un tripartit amb ERC i ICV-EUiA el 2003, que es va repetir després de les eleccions autonòmiques de 2006, quan es va fer president José Montilla amb el suport d'ERC i ICV.





En aquest sentit, el secretari de Comunicació de Cs, Fernando de Páramo, ha rebutjat que es reediti un cop més, i ha reivindicat la necessitat de "guanyar-los en vots i també en escons": "No farem tripartits, no anem a pactar amb ERC ", ha reiterat en una entrevista a 'Los Desayunos de TVE'.





El sondeig mostra com un 71% d'enquestats vol que les eleccions es resolguin amb un acord de Govern central per resoldre l'encaix de Catalunya a Espanya, si bé només un 56% confia que sigui així.





Un 35% de catalans aposten per un bloc constitucionalista a l'Executiu i un 60% de l'electorat del PSC estan a favor del mateix segons aquesta mateixa enquesta.





En aquest sentit, preguntat per la possibilitat que els 'comuns' tinguessin l'opció de decidir quin bloc ha de governar a Catalunya, De Páramo ha previst que el líder d'Podem, Pablo Iglesias, "ho tindrà molt difícil" per explicar als seus votants una inclinació cap als partits independentistes.





No obstant això, sí que ha opinat que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, "sempre" s'ha trobat "al costat dels independentistes".





"HISTÒRICA OPORTUNITAT PER ACABAR AMB EL PROCÉS"





De Páramo ha destacat que els partits constitucionalistes tenen una "oportunitat d'or" per guanyar els partits independentistes, cosa que, segons ha assenyalat, no passava des de feia 35 anys: "Tenim una oportunitat històrica d'acabar amb el procés", ha recalcat.





"Ens preocupa que Sánchez estigui posant pals a les rodes al constitucionalisme", ha reconegut el diputat, que ha recordat que el seu partit va facilitar els governs de la socialista Susana Díaz i la popular Cristina Cifuentes a Andalusia i Madrid, respectivament perquè van ser la llista més votada.