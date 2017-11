El Payment Innovation Hub dissenya a Barcelona el futur dels mitjans de pagament

Payment Innovation Hub a Barcelona









El Payment Innovation Hub ha oberts les portes aquest dilluns a Barcelona després d'una aliança multisectorial a Espanya per crear un centre d'innovació de referència en l'àrea de mitjans de pagament.





Han inaugurat el centre el director general de CaixaBank, Joan Alcaraz; el vicepresident global de comerç electrònic i estratègia de Global Payments, Ciaran Cassidy; el vicepresident corporatiu de Samsung Espanya, Celestino García; el director general per al sud d'Europa de Visa, Bertrand Sava, i el CEO d'Arval a Espanya, Luc Soriau.





Aquests directius, al costat de professionals del sector, han estat els encarregats de presentar l'espai, ubicat al Pier01 de Palau de Mar, i que pretén desenvolupar diverses línies d'investigació que van des d'aplicacions biomètriques fins a solucions de l'Internet de les coses, ' blockchain 'i' machine learning '.





Alcaraz ha incidit que, a diferència d'altres 'hub', "aquest és col·laboratiu i està format per cinc empreses", i ha afegit que es treballarà per proposar solucions als consumidors.





Ha plantejat un parell de projectes amb els quals s'està treballant en la modernització dels mitjans de pagament, com són el pagament invisible en el sector del retail i el pagament ràpid mentre algú condueix un vehicle.





El vicepresident corporatiu de Samsung Espanya ha fet èmfasi en "facilitar la vida al consumidor" i en la necessitat d'enfortir la seguretat en els mitjans de pagament i fer que totes les comunicacions estiguin protegides.





Per la seva banda, el director general per al sud d'Europa de Visa ha assegurat que en l'actualitat "cohabiten la targeta i el pagament per mòbil, de manera que està canviant el sector bancari", i ha donat un parell de xifres: el 77% dels espanyols fan servir el telèfon per pagar o consultar el seu moviments financers, i que el 30% dels espanyols no ha visitat la seva sucursal bancària en els últims sis mesos.





NOU ESPAI D'INNOVACIÓ





Encara que la idea de l'Payment Innovation Hub es presentarà al març, ha estat ara quan s'ha posat en marxa l'espai físic per dur a terme les innovacions: en total, ocupa una superfície de 1.000 metres quadrats i està dotat d'àrees de 'coworking' , una zona de demostracions i proves i un auditori per a 120 persones.





El projecte compta amb una inversió inicial de cinc milions d'euros per als pròxims tres anys i el centre disposarà d'un equip multidisciplinari propi -actualment treballen entre 10 i 15 persones-, tot i que cada projecte tindrà el seu propi grup d'investigadors.





Durant els primers mesos d'activitat, el 'hub' treballarà en la creació d'espais 'cashless', aplicacions de pagament invisible, projectes 'fintech' i investigació al voltant del cotxe connectat.





Des de la direcció del projecte també han destacat que les investigacions del 'hub' serviran per millorar l'experiència del client en el moment del pagament i en la seguretat, així com nous models i oportunitats de negoci relacionats amb els mitjans de pagament.