Només 1 de cada 10 víctimes de violència masclista demana assistència jurídica quan denuncia

Els advocats recomanen assistència jurídica









Només el 11,6% de les víctimes de violència masclista sol·licita assistència jurídica d'un advocat en el moment previ a la denúncia, segons dades del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Icab) entre gener i octubre de 2017, que ha registrat un augment enfront del 0,67% que ho sol·licitava el 2016.





En declaracions als mitjans aquest dilluns, la responsable del torn d'ofici de l'Icab, Carmen Valenzuela, ha explicat que sovint les víctimes ja se senten protegides per estar en els Mossos d'Esquadra i associen l'advocat al jutjat, i ha demanat "canviar una mica la mentalitat" i associar els advocats al moment de denunciar, també.





Aquest acompanyament permet que estiguin informades de com serà el procediment i quines conseqüències tindrà la denúncia, així com evitar que es deixin informació rellevant, i Valenzuela ha defensat que la policia reiteri aquest dret, encara que comporti parar la declaració i esperar l'advocat.





En un acte amb motiu del Dia Internacional per Eliminar la Violència Masclista -que es va celebrar dissabte-, la Comissió de Dones Advocades ha reclamat l'aplicació de mesures de tutela cautelar penal per aconseguir una protecció immediata de la víctima que es trobi en posició de risc.





En els deu primers mesos d'aquest any, només en el 37,3% dels casos de víctimes de l'àrea de l'Icab que tenien advocat d'ofici es va celebrar la compareixença per adoptar mesures de protecció, fet que suposa "un retrocés" pel que fa al 2016 , quan va tenir lloc per al 41,5% de les víctimes.





Valenzuela ha reclamat més formació en aspectes psicològics en l'àmbit judicial, davant el fet que moltes víctimes es troben en situació de dependència de l'agressor, si bé ha constatat esforços en formació en violència de gènere.





NO SE LI DÓNA PROU IMPORTÀNCIA





També han participat en l'acte la diputada de la Junta de Govern de l'Icab i responsable de la Comissió de Dones Advocades, Olga Arderiu, i la presidenta de la Comissió, Teresa Blasi, que ha llegit un manifest que lamenta que aquesta violència "segueix sent una realitat molt lazerante i assumida socialment a la qual no es dóna prou importància", fet que impossibilita una resposta eficaç.





"En aquest últim any, les dones hem començat a fer públiques les nostres denúncies de forma massiva i col·lectiva i això ha fet possible que surtin a la llum els abusos davant la societat", cosa que fa cada vegada més difícil que quedin impunes i inadvertides.





Ha alertat que es tracta una violència amb múltiples formes, que es dóna en violacions --tant en la societat espanyola com les que s'utilitzen en conflictes bèl·lics--, com en el control en la parella i en el tracte de programes de televisió que "perpètua el model patriarcal de violència cap a les dones".





També han criticat respostes judicials com a proves que s'admeten amb criteri jurídic "molt controvertit", com l'estratègia de la defensa del cas de la violació dels Sanfermines consistent a atacar la víctima, així com la campanya del Govern central contra el consum de alcohol que alertava les joves relacionant el seu consum amb relacions no consentides.





Arderiu ha cridat a una feina transversal i coordinada que dediqui tots els recursos a acabar amb aquesta xacra social, amb el focus en els joves, i ha explicat que el torn d'ofici ha atès 3.257 casos entre gener i octubre, entre els quals hi ha 1.372 a Barcelona.